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Як оформити пенсію в Україні онлайн: інструкція

Фото: як оформити пенсію в Україні онлайн (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Пенсійний фонд України модернізував сервіс подання заяви на призначення пенсії - розроблено покрокове заповнення даних та анкету-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно подавати для призначення пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПФУ.

Користувачу, що зареєструвався на Веб-порталі ПФУ за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), надається можливість сформувати та подати заяву на призначення пенсії, діючи за такою інструкцією:

  • Крок 1 - заповнити атрибути заяви на призначення пенсії (персональні дані; адресні дані; дані документів, що посвідчують особу; контактні дані тощо);
  • Крок 2 - відповісти на питання анкети-опитування для визначення документів, скан-копії яких необхідно надати;
  • Крок 3 - прикріпити скан-копії документів, наявних у користувача.

В результаті користувач отримує екранну форму з повною заявою на призначення пенсії, заповненою за результатами кроків 1-3, в якій надається можливість:

  • подальшого редагування заяви;
  • формування друкованого образу заяви та анкети-опитування;
  • підпису заяви КЕП та її відправки до ПФУ.

За результатами опрацювання заяви спеціалістами ПФУ користувач на Веб-порталі отримує інформацію щодо стану обробки заяви та рішення щодо призначення пенсії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2023 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).

Також раніше ми писали, що середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.

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