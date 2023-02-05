Как оформить пенсию в Украине онлайн: инструкция

Пенсионный фонд Украины модернизировал сервис подачи заявления на назначение пенсии - разработано пошаговое заполнение данных и анкету-опрос для определения документов, скан-копии которых необходимо подавать для назначения пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ .

По результатам обработки заявления специалистами ПФУ пользователь на Веб-портале получает информацию о состоянии обработки заявления и решение о назначении пенсии.

В результате пользователь получает экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии, заполненным по результатам шагов 1-3, в котором предоставляется возможность:

Пользователю, зарегистрировавшемуся на Веб-портале ПФУ по квалифицированной электронной подписи (КЭП), предоставляется возможность сформировать и подать заявление на назначение пенсии, действуя по следующей инструкции:

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2023 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд. гривен, что на 1,0 млрд. гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд. гривен).

Также ранее мы писали, что средний размер пенсии на 1 января 2023 составил 4622,59 гривен. За 2022 год пенсии выросли на 631,06 грн или на 15,8%.

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