Як оформити пенсію онлайн: інструкція

Українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. У такому разі не обов'язково мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Для оформлення пенсії онлайн за допомогою Дія.Підпису слід виконати такі кроки:
Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, заповнена за результатами вказаних вище кроків. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.
Для завершення всіх операцій заява підписується за допомогою Дія.Підпису й відправляється до Фонду натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".
Раніше в Україні розробили план-інструкцію, як звернутися за призначенням пенсії тим українцям, які наразі перебувають у Польщі та мають там тимчасовий прихисток.
Нагадаємо, українці, які офіційно працювали в Польщі, можуть після повернення в Україну отримувати пенсію за період роботи за кордоном. При цьому виплати будуть розраховані пропорційно до стажу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.