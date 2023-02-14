Як отримати пенсію в Україні після роботи в Польщі: правила оформлення

Українці, які офіційно працювали в Польщі, можуть після повернення в Україну отримувати пенсію за період роботи за кордоном. При цьому виплати будуть розраховані пропорційно стажу.

Як оформити пенсію в Україні після роботи в Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як "заробити" пенсію у Польщі

За даними управління соціального захисту ZUS, за місяць польський уряд виплачує 3 млн злотих пенсій українцям, а щороку витрачається 36 млн злотих.

У 2012 році уряди України та Польщі уклали угоду про соціальне забезпечення, щоб українці отримували пенсії, зароблені в обох країнах. За правилами, пенсія від Польщі передбачена для тих українців, які працювали у цій країні та сплачували соціальні внески.

Українці можуть отримувати пенсії за періоди роботи в обох країнах. Тобто частина пенсії буде розрахована в Україні, її виплачуватиме український Пенсійний фонд. Якщо громадянин України пропрацює хоча б місяць у Польщі, то матиме право також і на польську пенсію за цей період.

При оформленні пенсії у Польщі розраховується сума допомоги, яку отримав би пенсіонер за весь страховий стаж, набутий у Польщі. При оформленні пенсії в Україні – навпаки, розраховується розмір пенсії так, наче людина все життя працювала тут. Потім віднімають стаж роботи в Польщі.

Український пенсійний фонд виплачуватиме пенсію за стаж, набутий в Україні, в польський пенсійний фонд – за час офіційної роботи в Польщі. При цьому достатньо звернутися для оформлення пенсії лише в одній з двох країн.

Фото: Пенсію в Україні можна отримувати за роки роботи в Польщі (gettyimages.com)

Для отримання пенсії в Польщі треба мати необхідний стаж (20 років для жінок та 25 років для чоловіків) і досягти пенсійного віку – 60 і 65 років відповідно. Також – останнє місце роботи має бути на території Польщі. Для оформлення пенсії в Україні має бути вік від 60 років, стаж – від 15 років.

Куди подавати документи, щоб оформити пенсію за роботу в Польщі

Українці, які хочуть оформити в Україні пенсії за період роботи на території Польщі, мають звернутись до територіального управління Пенсійного фонду за місцем свого проживання та заповнити відповідний бланк-заяву, зазначається на сторінці фонду.

UA–PL 8 – заяву про призначення польської пенсії по віку або по інвалідності;

UA-PL 9 – заяву про призначення польської пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Зразки бланків про призначення польської пенсії можна отримати у територіальному органі Пенсійного фонду України за місцем проживання, а також – на сайті ПФУ.

При заповненні бланків треба обов’язково вказати:

обліковий номер PESEL;

або серію і номер посвідчення особи або паспорту;

ІПН.

До заяв про призначення польської пенсії треба додати:

документи про періоди роботи на території Польщі (довідка про працевлаштування, військовий квиток, страхове свідоцтво, довідка з навчального закладу, що підтверджує отримання вищої освіти);

довідку банку з підтвердженням вказаного в бланку заяви номеру банківського рахунку;

інші документи, необхідні для встановлення права на отримання польської пенсії.

Документи, необхідні для призначення конкретного виду пенсі, викладені в "Примітках" до форм заяв. Ці документи необхідно подати в оригіналі або їх копії. Копії документів можна завірити у територіальному органі Пенсійного фонду України за місцем проживання (або нотаріусом чи консулом РП).

Фото: Польську частину пенсії розраховують у ZUS (facebook.com/ZycieCzestochowyIPowiatu)

Територіальний орган ПФУ підтверджує достовірність даних, а потім пересилає ці заяву на розгляд у ZUS (Установа соціального страхування, відділення у Жешуві, відділ реалізації міжнародних договорів, Ал. Пілсудського 12, 35-075 м. Мешів) чи KRUS (Каса соціального страхування працівників сільського господарства, Регіональне відділення у Кракові, Територіальне відділення в м. Новий Сонч вул. Млинська 8, 33-300 м. Новий Сонч) через Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Якщо людина подає заяву лише на отримання виплат виключно за страхові періоди в Польщі, вона може це зробити за посередництва ПФУ за місцем проживання або безпосередньо до відповідної польської установи ZUS чи KRUS.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців уже знайшли роботу в Польщі.