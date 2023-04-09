Как оформить пенсию онлайн: инструкция

Украинцы могут подать заявление на назначение пенсии онлайн. Это можно сделать с помощью Дія.Подпись. В таком случае не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Для оформления пенсии онлайн с помощью Действия. Подписи следует выполнить следующие шаги:
После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам вышеуказанных шагов. При необходимости форму заявления можно отредактировать.
Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью Действия. Подписи и отправляется в Фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".
Ранее в Украине разработали план-инструкцию, как обратиться за назначением пенсии тем украинцам, которые на данный момент находятся в Польше и имеют там временное убежище.
Напомним, украинцы, официально работавшие в Польше, могут после возвращения в Украину получать пенсию за период работы за границей. При этом выплаты будут рассчитаны пропорционально стажу.
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