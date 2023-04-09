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Как оформить пенсию онлайн: инструкция

Фото: украинцам дали инструкцию, как оформить пенсию онлайн (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы могут подать заявление на назначение пенсии онлайн. Это можно сделать с помощью Дія.Подпись. В таком случае не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Для оформления пенсии онлайн с помощью Действия. Подписи следует выполнить следующие шаги:

  • Зарегистрироваться в приложении "Дія" и активировать "Дія.Подпись".
  • Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии".
  • Ознакомиться с информацией и нажать "Вход".
  • Войти в личный кабинет, воспользовавшись "Дія.Подписью".
  • В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
  • Дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления.
  • Нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").
  • Заполнить анкету и дать согласие на передачу/обработку персональных данных.
  • Прикрепить сканкопии необходимых документов, перечень которых был приведен перед формированием заявления.

После этих этапов на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам вышеуказанных шагов. При необходимости форму заявления можно отредактировать.

Для завершения всех операций заявление подписывается с помощью Действия. Подписи и отправляется в Фонд нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".

Ранее в Украине разработали план-инструкцию, как обратиться за назначением пенсии тем украинцам, которые на данный момент находятся в Польше и имеют там временное убежище.

Напомним, украинцы, официально работавшие в Польше, могут после возвращения в Украину получать пенсию за период работы за границей. При этом выплаты будут рассчитаны пропорционально стажу.

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