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Як оформити інвалідність під час війни: пояснення МОЗ

Фото: МОЗ пояснило, як оформити інвалідність під час війни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Інвалідність в Україні можна оформити після проходження медико-соціальної експертизи. Цю процедуру спростили на час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Як зазначається, медико-соціальна експертиза проводиться за наявності факторів, що підтверджують порушення функцій організму. Причинами інвалідність може бути захворюваннями, наслідки травм чи вроджені вади.

Для оформлення інвалідності потрібно отримати направлення лікаря (форма 088/о). МОЗ наголошує, що для цього непотрібно укладати декларацію з лікарем. Якщо пацієнт не може прибути на комісію, то її члени самі виїжджають до лікарні чи людини.

Для спрощення проходження МСЕК уряд прийняв постанову № 225. Тепер медико-соціальна комісія може ухвалити рішення про інвалідність заочно, якщо людина не може прийти. На це не впливає прописка, місце проживання чи перебування людини.

Також оформлення інвалідності під час війни відбувається поза термінами. Тобто якщо повторний огляд припав на період дії воєнного стану, то він переноситься на строк не пізніше шести місяців після його скасування.

Критерії встановлення інвалідності можна дізнатися за посиланням.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нагадаємо, в Україні запровадили електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також змінився порядок проходження ВЛК.

Також МОЗ скоротило терміни проходження військово-лікарської комісії. Тепер на медогляд є всього 4 робочі дні, а на проведення аналізів та досліджень - 3 дні.

РБК-Україна раніше розповідало, які документи потрібні для проходження військово-лікарських комісій.

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ВВКВЛКМінстерство охорони здоров'я України