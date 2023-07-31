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Как оформить е-больничный: объяснение Минздрава

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Понедельник 31 июля 2023 06:18
Как оформить е-больничный: объяснение Минздрава Фото: в Минздраве объяснили, как оформить е-больничный (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Чтобы получить больничный в условиях военного положения, следует обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Медик при наличии объективных оснований сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения.

При этом не следует отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи, если медицинскую помощь оказывал врач узкой специализации, или заключать для этого декларацию с семейным врачом.

Оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности.

Однако, если вы не застрахованы, то листки нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. А документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом.

В то же время, если нет технической возможности сформировать электронный больничный, то медик может открыть вам больничный в бумажной форме.

Кроме того, внутренне перемещенные лица могут обратиться к любому врачу первички и получить помощь и при необходимости оформить больничный лист.

Семейные врачи могут предоставлять услуги бесплатно

Отметим, что значительную часть заболеваний можно вылечить еще на уровне первичного звена, особенно при своевременном обращении. При этом семейные врачи могут предоставить целый спектр бесплатных услуг.

О том, какие медицинские услуги может предоставлять семейный врач бесплатно, - читайте по ссылке.

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Министерство здравоохранения Украины больничный
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