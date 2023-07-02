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Які медичні послуги може надати сімейний лікар безплатно: список МОЗ

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Неділя 02 липня 2023 08:10
Які медичні послуги може надати сімейний лікар безплатно: список МОЗ Фото: які медичні послуги може надати сімейний лікар безплатно (m-rda.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Значну частину захворювань можна вилікувати ще на рівні первинної ланки, особливо в разі своєчасного звернення. Сімейні лікарі можуть надати цілий спектр послуг, який буде безоплатним для пацієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Які медичні послуги може надавати сімейний лікар безплатно:

  • спостереження в динаміці за станом здоров’я пацієнтів, у тому числі - із хронічними захворюваннями;
  • профілактичні огляди;
  • діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів тощо;
  • медичне спостереження за дітьми;
  • вакцинування дітей і дорослих за Національним календарем щеплень;
  • спостереження за неускладненою вагітністю;
  • направлення до спеціалістів вузького профілю;
  • оформлення рецептів на ліки, у тому числі е-рецептів за програмою "Доступні ліки";
  • направлення на аналізи;
  • швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити;
  • вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії;
  • електрокардіограма;
  • надання певних видів паліативної допомоги;
  • оформлення довідок, листків непрацездатності;
  • проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта.

"Крім того, сімейні лікарі розкажуть, як налагодити режим сну та харчування, подолати ряд психологічних проблем тощо", - пише пресслужба.

Зазначається, що оплату послуг, яка була надана пацієнту, який підписав декларацію з сімейним лікарем - здійснює Національна служба здоров'я.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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