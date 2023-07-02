Які медичні послуги може надати сімейний лікар безплатно: список МОЗ
Фото: які медичні послуги може надати сімейний лікар безплатно (m-rda.gov.ua)
Значну частину захворювань можна вилікувати ще на рівні первинної ланки, особливо в разі своєчасного звернення. Сімейні лікарі можуть надати цілий спектр послуг, який буде безоплатним для пацієнта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.
Які медичні послуги може надавати сімейний лікар безплатно:
- спостереження в динаміці за станом здоров’я пацієнтів, у тому числі - із хронічними захворюваннями;
- профілактичні огляди;
- діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів тощо;
- медичне спостереження за дітьми;
- вакцинування дітей і дорослих за Національним календарем щеплень;
- спостереження за неускладненою вагітністю;
- направлення до спеціалістів вузького профілю;
- оформлення рецептів на ліки, у тому числі е-рецептів за програмою "Доступні ліки";
- направлення на аналізи;
- швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити;
- вимірювання тиску, ваги, зросту, окружності талії;
- електрокардіограма;
- надання певних видів паліативної допомоги;
- оформлення довідок, листків непрацездатності;
- проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки у пацієнта.
"Крім того, сімейні лікарі розкажуть, як налагодити режим сну та харчування, подолати ряд психологічних проблем тощо", - пише пресслужба.
Зазначається, що оплату послуг, яка була надана пацієнту, який підписав декларацію з сімейним лікарем - здійснює Національна служба здоров'я.
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