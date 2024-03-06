Як оформити довіреність через українське консульство у Польщі: документи

Якщо громадянину України необхідно посвідчити довіреність, треба подати до одного з консульств заповнену заяву. Приклади заяв до консульських установ:

для консульства України в Гданську;

для консульства у Вроцлаві;

для консульства у Кракові;

для консульського відділу в Варшаві.

Також треба надіслати проект довіреності у форматі doc, docx з можливістю редагувати текст на електронну адресу одного із консульств: konsul.gdansk@gmail.com, kons5@ukr.net (консульство України у Вроцлаві), notariat.plk@gmail.com (консульство України в Кракові).

Втім, у Варшаві та Любліні проект довіреності треба не надсилати електронною поштою, а принести на флешці.

Також необхідні такі документи:

закордонний паспорт заявника – оригінал та копія першої сторінки;

паспорт громадянина України – копія (власники паспорта громадянина України у формі ID-картки додатково подають копію довідки про місце реєстрації в Україні);

копія ідентифікаційного коду;

внутрішній паспорт представника (копії всіх сторінок з відмітками);

документ, який підтверджує родинний зв'язок з представником;

документ, який підтверджує тимчасове перебування на території Польщі (песель, мельдунек, віза, карта побиту);

у випадку оформлення довіреності на відчуження рухомого/нерухомого майна треба надати копію документа, що підтверджує право власності.

До консульської установи у Варшаві необхідно надати дві копії заяв, закордонного паспорта та паспорта громадянина України (всі сторінки з відмітками), візи /карти побиту/іншого документа, що підтверджує легальне перебування в Польщі, ідентифікаційного коду та документів про право власності на майно.

Фото: Нотаріальне посвідчення документів (dn.gov.ua)

Консульський збір за посвідчення майнових довіреностей для дітей, подружжя, батьків складає 125 злотих, для інших людей – 250 злотих. Додатково сплачується 83 злотих за реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей.

Щоб отримати у консульстві послугу посвідчення довіреності, необхідно попередньо записатися до електронної черги: