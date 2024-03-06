Як оформити довіреність через українське консульство у Польщі: документи

Українські громадяни у Польщі можуть отримати нотаріальні послуги, серед яких – посвідчення довіреностей. Звернутися до консульських установ можна у п'яти містах.
Які документи треба буде надати, РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.
Якщо громадянину України необхідно посвідчити довіреність, треба подати до одного з консульств заповнену заяву. Приклади заяв до консульських установ:
Також треба надіслати проект довіреності у форматі doc, docx з можливістю редагувати текст на електронну адресу одного із консульств: konsul.gdansk@gmail.com, kons5@ukr.net (консульство України у Вроцлаві), notariat.plk@gmail.com (консульство України в Кракові).
Втім, у Варшаві та Любліні проект довіреності треба не надсилати електронною поштою, а принести на флешці.
Також необхідні такі документи:
До консульської установи у Варшаві необхідно надати дві копії заяв, закордонного паспорта та паспорта громадянина України (всі сторінки з відмітками), візи /карти побиту/іншого документа, що підтверджує легальне перебування в Польщі, ідентифікаційного коду та документів про право власності на майно.
Консульський збір за посвідчення майнових довіреностей для дітей, подружжя, батьків складає 125 злотих, для інших людей – 250 злотих. Додатково сплачується 83 злотих за реєстрацію довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей.
Щоб отримати у консульстві послугу посвідчення довіреності, необхідно попередньо записатися до електронної черги:
Нагадаємо, ми писали, коли треба ставати на облік у консульстві при купівлі авто за кордоном. Без обліку доведеться платити мито та інші податки на митниці.
Також ми розповідали, що українці за кордоном тепер зможуть записатися до консульств за допомогою електронної ідентифікації.
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