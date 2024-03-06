Как оформить доверенность через украинское консульство в Польше: документы

Украинские граждане в Польше могут получить нотариальные услуги, среди которых удостоверение доверенностей. Обратиться в консульские учреждения можно в пяти городах.
Какие документы нужно будет предоставить, РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.
Если гражданину Украины необходимо удостоверить доверенность, нужно подать в одно из консульств заполненное заявление. Примеры заявлений в консульские учреждения:
Также нужно отправить проект доверенности в формате doc, docx с возможностью редактировать текст по электронному адресу одного из консульств: konsul.gdansk@gmail.com, kons5@ukr.net (консульство Украины во Вроцлаве), notariat.plk@gmail.com (консульство Украины в Кракове).
Впрочем, в Варшаве и Люблине проект доверенности нужно не отправлять по электронной почте, а принести на флешке.
Также необходимы следующие документы:
В консульское учреждение в Варшаве необходимо предоставить две копии заявлений, загранпаспорта и паспорта гражданина Украины (все страницы с отметками), визы/карты избитого/другого документа, подтверждающего легальное пребывание в Польше, идентификационного кода и документов о праве собственности на имущество.
Консульский сбор за удостоверение имущественных доверенностей для детей, супругов, родителей составляет 125 злотых, для других людей – 250 злотых. Дополнительно оплачивается 83 злотых за регистрацию доверенности в Едином реестре доверенностей.
Чтобы получить в консульстве услугу удостоверения доверенности, необходимо предварительно записаться в электронную очередь:
Напомним, мы писали, когда нужно становиться на учет в консульстве при покупке авто за границей. Без учета придется платить пошлины и другие налоги на таможне.
Также мы рассказывали, что украинцы за границей теперь смогут записаться в консульства с помощью электронной идентификации.
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