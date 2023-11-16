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Електронна ідентифікація. Як записатися до консульства: новий спосіб

Четвер 16 листопада 2023 13:13
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Електронна ідентифікація. Як записатися до консульства: новий спосіб Фото: Електронна ідентифікація (diia.gov.ua)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці за кордоном тепер зможуть записатися до консульств за допомогою електронної ідентифікації. Новий механізм авторизації почав діяти із 15 листопада.

Нові умови запису до електронної черги унеможливлять кібершахрайство, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Консульство України у Гданську.

МЗС України оновило механізм авторизації до Е-Черги у консульства за кордоном.

"З метою покращення доступу до консульських послуг, вашої безпеки та щоб унеможливити випадки кібершахрайства, запис до електронної черги відбуватиметься за умови електронної ідентифікації відвідувача, за допомогою е-підписів (на файловому, хмарному чи інших захищених носіях), Дія.Підпис та BankID НБУ", – зазначають у відомстві.

Ідентифікація потрібна також ще й для впровадження дистанційних послуг -коли послугу можна отримати просто вдома, без необхідності відвідувати консула.

"Просимо вас заздалегідь підготуватися до використання засобів електронної ідентифікації", – попереджають у консульстві.

Електронна ідентифікація забезпечується через платформу ID.GOV.UA. Роз'яснення та навчальні відео можна знайти на на сайті МЗС України за посиланням.

Авторизуватися за допомогою id.gov.ua можна, вибравши за кнопкою "авторизуватися" один із доступних варіантів: е-підписів, Дія.Підпис, BankID НБУ і далі виконувати покрокові дії.

Оскільки записи у попередній версії електронної черги були перенесені до оновленої, ефект від впровадження нового механізму авторизації буде дещо відкладеним, зазначили у міністрерстві.

Нагадаємо, ми писали, що за допомогою Дія.Підпис тепер можна придбати квитки на поїзд із Києва до Варшави. Це допомагає боротися із перекупами квитків.

Раніше повідомлялося, як отримати у консульстві документи цивільного стану з України. Українці можуть отримати повторно свідоцтва про народження, зміну імені, шлюб та розлучення, а також витяги.

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