Економіка Авто Tech

Як одночасно використовувати Waze і Google Maps: інструкція для водіїв

Використовуйте Waze і Google Maps разом (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Waze і Google Maps - два найпопулярніші навігаційні додатки, кожен з яких має свої сильні сторони. Але Android Auto дає змогу запускати тільки один із них, що ставить водіїв перед вибором.

Про те, як легко обійти це обмеження і використовувати обидва додатки одночасно, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Чому краще використовувати Google Maps і Waze одночасно

У Google два власних навігаційних застосунки - і кожен з них по-своєму зручний. Google Maps - універсальний картографічний сервіс з інтуїтивним інтерфейсом і звичною візуалізацією. Він чудово справляється зі щоденними поїздками, допомагає знаходити цікаві місця і показує інтенсивність трафіку за допомогою колірної шкали.

Waze, у свою чергу, більше орієнтований на активних водіїв. Це по-справжньому "дорожній" застосунок, у якому акцент зроблено на спільноти користувачів і оперативні попередження.

Додаток інформує про затори, ДТП, ями на дорозі, машини на узбіччі, тварин і навіть поліцейські засідки. Крім того, у Waze є корисні функції на кшталт попереджень про перевищення швидкості та поточного швидкісного режиму - особливо важливо на незнайомих або ремонтованих ділянках.

Якщо описати коротко:

Waze - це додаток для водіїв. Google Maps - карти з режимом водіння. Разом вони працюють краще, ніж поодинці.

У чому проблема Android Auto

Основна складність - у тому, що Android Auto не дозволяє запускати два навігаційні додатки одночасно. Щоб переключитися з одного на інший, потрібно вручну вийти з поточного і відкрити другий, що може відволікати від дороги. Це і стало причиною пошуку обхідного шляху.

Як використовувати Waze і Google Maps одночасно в Android Auto

Рішення досить просте й ефективне:

  • На екрані автомобіля через Android Auto запускається Google Maps (або навпаки - Waze)
  • На смартфоні паралельно запускається другий навігаційний додаток
  • У Google Maps відключається голосовий супровід, а в Waze вмикається звук
  • У результаті - ви бачите візуальні підказки від одного застосунку на екрані авто й отримуєте голосові сповіщення від іншого на телефоні.

Такий спосіб працює стабільно, хоча офіційно Android Auto не підтримує відображення двох додатків на одному екрані. Причина в тому, що дві карти одночасно створять візуальне перевантаження і потребують високої роздільної здатності, якої у більшості екранів в автомобілях просто немає.

Хороша новина в тому, що цей лайфхак працює в обидва боки: можна запускати Google Maps на телефоні, а Waze - в автомобілі, або навпаки. Також можна вибрати, з якого застосунку отримувати голосову навігацію - залежно від ваших уподобань.

Як використовувати Waze і Google Maps одночасно в машині

  • Відкрийте Waze на смартфоні, задайте маршрут і почніть навігацію
  • Запустіть автомобіль і підключіть телефон до Android Auto
  • Якщо у вас бездротовий Android Auto, підключення відбудеться автоматично (наприклад, через недорогий бездротовий адаптер)
  • Якщо використовується дротова версія - під'єднайте кабель
  • На екрані Android Auto відкрийте Google Maps
  • Введіть той самий маршрут, що і в Waze, і запустіть навігацію.

У підсумку Waze продовжить працювати на смартфоні, а Google Maps - на екрані автомобіля.

Вимкніть звук у Google Maps, якщо віддаєте перевагу голосовим підказкам від Waze - і переконайтеся, що звук у Waze увімкнений.

Хочете, щоб Google Maps працював на телефоні, а Waze - на екрані авто? Просто поміняйте порядок: спочатку запустіть Maps на смартфоні, а потім підключіться до Android Auto.

Використовуйте Google Maps і Waze одночасно (фото: Android Authority)

Мінуси, які варто враховувати

Злегка різні показання навігації

Waze і Google Maps можуть по-різному визначати ваше поточне положення. Наприклад, Waze іноді "відстає" від Maps на 5-10 метрів. Це може призвести до того, що один додаток запропонує повернути трохи раніше або пізніше. Особливо це помітно в щільному міському середовищі.

Різні маршрути

Алгоритми маршрутизації у застосунків можуть конфліктувати. Особливо в містах із безліччю розв'язок і альтернативних доріг. Якщо ви не впевнені в місцевості, краще використовувати тільки один із застосунків.

Високе енергоспоживання

Запуск двох застосунків одночасно - навантаження на процесор, GPS і мобільну мережу. Автор тестував метод за допомогою AccuBattery:

  • Розряд батареї - 14,9% на годину
  • За 30 хвилин поїздки смартфон відчутно нагрівся (Galaxy S24 FE)
  • У спекотну погоду це особливо важливо - стежте за температурою пристрою.

Чому Google не об'єднує Waze і Maps?

Google володіє обома системами, але вони виконують різні завдання. Maps - універсальний: підійде пішоходам, велосипедистам, водіям. Waze - виключно для водіїв і заточений під оперативну дорожню інформацію.

Об'єднання функціоналу в один застосунок - малоймовірне. Але знайдений обхідний шлях дає змогу отримати найкраще від обох світів, особливо в далеких поїздках.

