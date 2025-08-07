Як одночасно використовувати Waze і Google Maps: інструкція для водіїв

Чому краще використовувати Google Maps і Waze одночасно

У Google два власних навігаційних застосунки - і кожен з них по-своєму зручний. Google Maps - універсальний картографічний сервіс з інтуїтивним інтерфейсом і звичною візуалізацією. Він чудово справляється зі щоденними поїздками, допомагає знаходити цікаві місця і показує інтенсивність трафіку за допомогою колірної шкали.

Waze, у свою чергу, більше орієнтований на активних водіїв. Це по-справжньому "дорожній" застосунок, у якому акцент зроблено на спільноти користувачів і оперативні попередження.

Додаток інформує про затори, ДТП, ями на дорозі, машини на узбіччі, тварин і навіть поліцейські засідки. Крім того, у Waze є корисні функції на кшталт попереджень про перевищення швидкості та поточного швидкісного режиму - особливо важливо на незнайомих або ремонтованих ділянках.

Якщо описати коротко:

Waze - це додаток для водіїв. Google Maps - карти з режимом водіння. Разом вони працюють краще, ніж поодинці.

У чому проблема Android Auto

Основна складність - у тому, що Android Auto не дозволяє запускати два навігаційні додатки одночасно. Щоб переключитися з одного на інший, потрібно вручну вийти з поточного і відкрити другий, що може відволікати від дороги. Це і стало причиною пошуку обхідного шляху.

Як використовувати Waze і Google Maps одночасно в Android Auto

Рішення досить просте й ефективне:

На екрані автомобіля через Android Auto запускається Google Maps (або навпаки - Waze)

На смартфоні паралельно запускається другий навігаційний додаток

У Google Maps відключається голосовий супровід, а в Waze вмикається звук

У результаті - ви бачите візуальні підказки від одного застосунку на екрані авто й отримуєте голосові сповіщення від іншого на телефоні.

Такий спосіб працює стабільно, хоча офіційно Android Auto не підтримує відображення двох додатків на одному екрані. Причина в тому, що дві карти одночасно створять візуальне перевантаження і потребують високої роздільної здатності, якої у більшості екранів в автомобілях просто немає.

Хороша новина в тому, що цей лайфхак працює в обидва боки: можна запускати Google Maps на телефоні, а Waze - в автомобілі, або навпаки. Також можна вибрати, з якого застосунку отримувати голосову навігацію - залежно від ваших уподобань.

Як використовувати Waze і Google Maps одночасно в машині

Відкрийте Waze на смартфоні, задайте маршрут і почніть навігацію

Запустіть автомобіль і підключіть телефон до Android Auto

Якщо у вас бездротовий Android Auto, підключення відбудеться автоматично (наприклад, через недорогий бездротовий адаптер)

Якщо використовується дротова версія - під'єднайте кабель

На екрані Android Auto відкрийте Google Maps

Введіть той самий маршрут, що і в Waze, і запустіть навігацію.

У підсумку Waze продовжить працювати на смартфоні, а Google Maps - на екрані автомобіля.

Вимкніть звук у Google Maps, якщо віддаєте перевагу голосовим підказкам від Waze - і переконайтеся, що звук у Waze увімкнений.

Хочете, щоб Google Maps працював на телефоні, а Waze - на екрані авто? Просто поміняйте порядок: спочатку запустіть Maps на смартфоні, а потім підключіться до Android Auto.

Використовуйте Google Maps і Waze одночасно (фото: Android Authority)

Мінуси, які варто враховувати

Злегка різні показання навігації

Waze і Google Maps можуть по-різному визначати ваше поточне положення. Наприклад, Waze іноді "відстає" від Maps на 5-10 метрів. Це може призвести до того, що один додаток запропонує повернути трохи раніше або пізніше. Особливо це помітно в щільному міському середовищі.

Різні маршрути

Алгоритми маршрутизації у застосунків можуть конфліктувати. Особливо в містах із безліччю розв'язок і альтернативних доріг. Якщо ви не впевнені в місцевості, краще використовувати тільки один із застосунків.

Високе енергоспоживання

Запуск двох застосунків одночасно - навантаження на процесор, GPS і мобільну мережу. Автор тестував метод за допомогою AccuBattery:

Розряд батареї - 14,9% на годину

За 30 хвилин поїздки смартфон відчутно нагрівся (Galaxy S24 FE)

У спекотну погоду це особливо важливо - стежте за температурою пристрою.

Чому Google не об'єднує Waze і Maps?

Google володіє обома системами, але вони виконують різні завдання. Maps - універсальний: підійде пішоходам, велосипедистам, водіям. Waze - виключно для водіїв і заточений під оперативну дорожню інформацію.

Об'єднання функціоналу в один застосунок - малоймовірне. Але знайдений обхідний шлях дає змогу отримати найкраще від обох світів, особливо в далеких поїздках.