Как одновременно использовать Waze и Google Maps: инструкция для водителей

Waze и Google Maps - два самых популярных навигационных приложения, каждое из которых имеет свои сильные стороны. Но Android Auto позволяет запускать только одно из них, что ставит водителей перед выбором.
О том, как легко обойти это ограничение и использовать оба приложения одновременно, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
У Google два собственных навигационных приложения - и каждое из них по-своему удобно. Google Maps - универсальный картографический сервис с интуитивным интерфейсом и привычной визуализацией. Он отлично справляется с ежедневными поездками, помогает находить интересные места и показывает интенсивность трафика с помощью цветовой шкалы.
Waze, в свою очередь, больше ориентирован на активных водителей. Это по-настоящему "дорожное" приложение, в котором упор сделан на сообщества пользователей и оперативные предупреждения.
Приложение информирует о пробках, ДТП, ямах на дороге, машинах на обочине, животных и даже полицейских засадах. Кроме того, в Waze есть полезные функции вроде предупреждений о превышении скорости и текущего скоростного режима - особенно важно на незнакомых или ремонтируемых участках.
Если описать кратко:
Waze - это приложение для водителей. Google Maps - карты с режимом вождения. Вместе они работают лучше, чем поодиночке.
Основная сложность - в том, что Android Auto не позволяет запускать два навигационных приложения одновременно. Чтобы переключиться с одного на другое, нужно вручную выйти из текущего и открыть второе, что может отвлекать от дороги. Это и стало причиной поиска обходного пути.
Решение довольно простое и эффективное:
Такой способ работает стабильно, хотя официально Android Auto не поддерживает отображение двух приложений на одном экране. Причина в том, что две карты одновременно создадут визуальную перегрузку и требуют высокого разрешения, которого у большинства экранов в автомобилях просто нет.
Хорошая новость в том, что этот лайфхак работает в обе стороны: можно запускать Google Maps на телефоне, а Waze - в автомобиле, или наоборот. Также можно выбрать, из какого приложения получать голосовую навигацию - в зависимости от ваших предпочтений.
В итоге Waze продолжит работать на смартфоне, а Google Maps - на экране автомобиля.
Отключите звук в Google Maps, если предпочитаете голосовые подсказки от Waze - и убедитесь, что звук в Waze включен.
Хотите, чтобы Google Maps работал на телефоне, а Waze - на экране авто? Просто поменяйте порядок: сначала запустите Maps на смартфоне, а затем подключитесь к Android Auto.
Слегка разные показания навигации
Waze и Google Maps могут по-разному определять ваше текущее положение. Например, Waze иногда "отстает" от Maps на 5-10 метров. Это может привести к тому, что одно приложение предложит повернуть чуть раньше или позже. Особенно это заметно в плотной городской среде.
Разные маршруты
Алгоритмы маршрутизации у приложений могут конфликтовать. Особенно в городах со множеством развязок и альтернативных дорог. Если вы не уверены в местности, лучше использовать только одно из приложений.
Высокое энергопотребление
Запуск двух приложений одновременно - нагрузка на процессор, GPS и мобильную сеть. Автор тестировал метод с помощью AccuBattery:
Google владеет обеими системами, но они выполняют разные задачи. Maps - универсален: подойдет пешеходам, велосипедистам, водителям. Waze - исключительно для водителей и заточен под оперативную дорожную информацию.
Объединение функционала в одно приложение - маловероятно. Но найденный обходной путь позволяет получить лучшее от обоих миров, особенно в дальних поездках.
