Как одновременно использовать Waze и Google Maps: инструкция для водителей

Почему лучше использовать Google Maps и Waze одновременно

У Google два собственных навигационных приложения - и каждое из них по-своему удобно. Google Maps - универсальный картографический сервис с интуитивным интерфейсом и привычной визуализацией. Он отлично справляется с ежедневными поездками, помогает находить интересные места и показывает интенсивность трафика с помощью цветовой шкалы.

Waze, в свою очередь, больше ориентирован на активных водителей. Это по-настоящему "дорожное" приложение, в котором упор сделан на сообщества пользователей и оперативные предупреждения.

Приложение информирует о пробках, ДТП, ямах на дороге, машинах на обочине, животных и даже полицейских засадах. Кроме того, в Waze есть полезные функции вроде предупреждений о превышении скорости и текущего скоростного режима - особенно важно на незнакомых или ремонтируемых участках.

Если описать кратко:

Waze - это приложение для водителей. Google Maps - карты с режимом вождения. Вместе они работают лучше, чем поодиночке.

В чем проблема Android Auto

Основная сложность - в том, что Android Auto не позволяет запускать два навигационных приложения одновременно. Чтобы переключиться с одного на другое, нужно вручную выйти из текущего и открыть второе, что может отвлекать от дороги. Это и стало причиной поиска обходного пути.

Как использовать Waze и Google Maps одновременно в Android Auto

Решение довольно простое и эффективное:

На экране автомобиля через Android Auto запускается Google Maps (или наоборот - Waze)

На смартфоне параллельно запускается второе навигационное приложение

В Google Maps отключается голосовое сопровождение, а в Waze включается звук

В результате - вы видите визуальные подсказки от одного приложения на экране авто и получаете голосовые уведомления от другого на телефоне.

Такой способ работает стабильно, хотя официально Android Auto не поддерживает отображение двух приложений на одном экране. Причина в том, что две карты одновременно создадут визуальную перегрузку и требуют высокого разрешения, которого у большинства экранов в автомобилях просто нет.

Хорошая новость в том, что этот лайфхак работает в обе стороны: можно запускать Google Maps на телефоне, а Waze - в автомобиле, или наоборот. Также можно выбрать, из какого приложения получать голосовую навигацию - в зависимости от ваших предпочтений.

Как использовать Waze и Google Maps одновременно в машине

Откройте Waze на смартфоне, задайте маршрут и начните навигацию

Запустите автомобиль и подключите телефон к Android Auto

Если у вас беспроводной Android Auto, подключение произойдет автоматически (например, через недорогой беспроводной адаптер)

Если используется проводная версия - подключите кабель

На экране Android Auto откройте Google Maps

Введите тот же маршрут, что и в Waze, и запустите навигацию.

В итоге Waze продолжит работать на смартфоне, а Google Maps - на экране автомобиля.

Отключите звук в Google Maps, если предпочитаете голосовые подсказки от Waze - и убедитесь, что звук в Waze включен.

Хотите, чтобы Google Maps работал на телефоне, а Waze - на экране авто? Просто поменяйте порядок: сначала запустите Maps на смартфоне, а затем подключитесь к Android Auto.

Используйте Google Maps и Waze одновременно (фото: Android Authority)

Минусы, которые стоит учитывать

Слегка разные показания навигации

Waze и Google Maps могут по-разному определять ваше текущее положение. Например, Waze иногда "отстает" от Maps на 5-10 метров. Это может привести к тому, что одно приложение предложит повернуть чуть раньше или позже. Особенно это заметно в плотной городской среде.

Разные маршруты

Алгоритмы маршрутизации у приложений могут конфликтовать. Особенно в городах со множеством развязок и альтернативных дорог. Если вы не уверены в местности, лучше использовать только одно из приложений.

Высокое энергопотребление

Запуск двух приложений одновременно - нагрузка на процессор, GPS и мобильную сеть. Автор тестировал метод с помощью AccuBattery:

Разряд батареи - 14,9% в час

За 30 минут поездки смартфон ощутимо нагрелся (Galaxy S24 FE)

В жаркую погоду это особенно важно - следите за температурой устройства.

Почему Google не объединяет Waze и Maps?

Google владеет обеими системами, но они выполняют разные задачи. Maps - универсален: подойдет пешеходам, велосипедистам, водителям. Waze - исключительно для водителей и заточен под оперативную дорожную информацию.

Объединение функционала в одно приложение - маловероятно. Но найденный обходной путь позволяет получить лучшее от обоих миров, особенно в дальних поездках.