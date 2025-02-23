Як очистити телефон від компромату після використання "єВорог": поради

Якщо ви помітили загарбників або їхню техніку, повідомте про це через "єВорог". Однак, щоб уникнути зайвих питань з боку окупантів, важливо ретельно очистити свій телефон після взаємодії з ботом.
Про те, як позбутись компроматів після використання "єВорог" - у матеріалі РБК-Україна.
"єВорог" - це офіційний чат-бот, створений для передачі інформації про пересування, техніку та дії російських окупантів. Він працює в месенджері Telegram і доступний через застосунок “Дія”. Повідомлення, надіслані в бот, використовуються силами оборони України для оперативного реагування та знищення загарбників.
Щоб скористатися "єВорог", зайдіть у чат-бот через застосунок "Дія" або за офіційним посиланням. Надішліть точну інформацію про пересування ворожих військ, техніку чи їхні позиції, додавши фото, відео або текстовий опис. Важливо фіксувати дані без зайвих свідків і не наражати себе на небезпеку.
Система побудована з урахуванням безпеки користувачів, тому важливо правильно очищати телефон після взаємодії з ботом.
Додаткові заходи безпеки:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як в пару кліків зареєструвати нерухоме майно у "Дії".
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