Как очистить телефон от компромата после использования "єВорог": советы

Если вы заметили захватчиков или их технику, сообщите об этом через "єВорог". Однако, чтобы избежать лишних вопросов со стороны оккупантов, важно тщательно очистить свой телефон после взаимодействия с ботом.
О том, как избавиться от компроматов после использования "єВорог" - в материале РБК-Украина.
"єВорог" - это официальный чат-бот, созданный для передачи информации о передвижении, технике и действиях российских оккупантов. Он работает в мессенджере Telegram и доступен через приложение "Дія". Сообщения, отправленные в бот, используются силами обороны Украины для оперативного реагирования и уничтожения захватчиков.
Чтобы воспользоваться "єВорог", зайдите в чат-бот через приложение "Дія" или по официальной ссылке. Отправьте точную информацию о передвижении вражеских войск, технику или их позиции, добавив фото, видео или текстовое описание. Важно фиксировать данные без лишних свидетелей и не подвергать себя опасности.
Система построена с учетом безопасности пользователей, поэтому важно правильно очищать телефон после взаимодействия с ботом.
Дополнительные меры безопасности:
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в пару кликов зарегистрировать недвижимое имущество в "Дія".
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