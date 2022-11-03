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Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці: дані за останній місяць

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Україна, Четвер 03 листопада 2022 12:54
Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці: дані за останній місяць Фото: обстріли негативно вплинули на ринок праці в Україні  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Масовані ракетні обстріли, руйнування енергосистеми та віялові відключення електроенергії вплинули на ринок праці в Україні. У пікові моменти це знижувало активність шукачів і роботодавців на 10-15%, зростання кількості вакансій зупинилося, а резюме стало менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Work.ua.

У жовтні максимальна кількість вакансій, які були розміщені на Work.ua, залишилася на рівні попереднього місяця - 56 719 проти 56 554 вакансій. При тому, що у вересні приріст був 16%, у серпні - 20%.

Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці: дані за останній місяць

За даними прес-служби, роботодавці продовжують шукати спеціалістів, що згодні продавати, рахувати, возити та готувати. Список найбільш затребуваних вакансій не змінився.

Як обстріли та перебої зі світлом вплинули на ринок праці: дані за останній місяць

Найбільший приріст вакансій у жовтні, як порівняти з вереснем, спостерігається в цих категоріях:

  • "Фінанси, банківська справа" - 2 326 вакансій (+7%);
  • "Роздрібна торгівля" - 6 074 вакансії (+3%);
  • "Нерухомість" - 480 вакансій (+3%);
  • "Маркетинг, реклама, PR" - 3 516 вакансій (+3%);
  • "Топ-менеджмент" - 854 вакансії (+3%).

Шукачі розмістили та оновили на Work.ua на 8% менше резюме, ніж у вересні. При цьому кількість охочих працювати дистанційно ледь збільшилась.

У жовтні ринок праці знову став на крок ближчим до шукача. Середня кількість відгуків на вакансію на день знизилась ще на 21%. Для порівняння, у вересні - на 20%, у серпні - на 18%. Тенденція спостерігається п'ятий місяць поспіль, зазначили в компанії.

Медіана зарплат по Україні у жовтні не змінилася - 15 000 грн, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними НБУ, попри певне пожвавлення економічної активності в Україні, більшість підприємств усе ще працює значно нижче довоєнного рівня завантаженості. Кількість вакансій удвічі-втричі нижче за довоєнну.

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