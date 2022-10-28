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В Україні домінує ринок працедавця: де можна знайти роботу

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 13:27
В Україні домінує ринок працедавця: де можна знайти роботу Фото: роботодавці диктують умови на ринку праці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попри певне пожвавлення економічної активності в Україні, більшість підприємств усе ще працює значно нижче довоєнного рівня завантаженості. Кількість вакансій удвічі-втричі нижче за довоєнну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2022 року).

Як зазначається у звіті, зменшення випуску та доходів підприємств, а також очікування триваліших воєнних дій стримують підприємства у своїх планах нарощування штату працівників, про що свідчать дані сайтів пошуку роботи. Водночас підприємства не відчувають браку кваліфікованих працівників.

В Україні домінує ринок працедавця: де можна знайти роботу

"У результаті в Україні досі домінує ринок працедавця - кількість вакансій хоч і зросла порівняно з березнем квітнем, все ще залишається удвічі-втричі (залежно від сфери діяльності) меншою за ту, що була до повномасштабної агресії", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, зберігаються регіональні та секторальні диспропорції. Так, у вересні, за даними сайтів пошуку роботи, на Київ припадало близько 30% усіх актуальних вакансій в Україні. Наразі переважають вакансії у сфері обслуговування, робітничих спеціальностей та торгівлі.

Зростання кількості резюме дещо сповільнилося через пожвавлення попиту на робочу силу, мобілізацію і міграцію за кордон. Однак кількість резюме все ще значно перевищує минулорічні показники (у 1,5 раза, за даними сайтів пошуку роботи). У результаті навантаження на одну вакансію (співвідношення між кількістю резюме та вакансій) хоча і скорочується, але все ще значно перевищує довоєнний рівень.

В Україні домінує ринок працедавця: де можна знайти роботу

"Це свідчить про активний пошук роботи українцями та підтверджує оцінки НБУ щодо високого рівня безробіття", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році реальні зарплати зростатимуть з огляду на підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції.

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