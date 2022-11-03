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Как обстрелы и перебои со светом повлияли на рынок труда: данные за последний месяц

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Украина, Четверг 03 ноября 2022 12:54
Как обстрелы и перебои со светом повлияли на рынок труда: данные за последний месяц Фото: обстрелы негативно повлияли на рынок труда в Украине  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Массированные ракетные обстрелы, разрушение энергосистемы и веерные отключения электроэнергии повлияли на рынок труда в Украине. В пиковые моменты это снижало активность соискателей и работодателей на 10-15%, рост количества вакансий остановился, а резюме стало меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Work.ua.

В октябре максимальное количество вакансий, размещенных на Work.ua, осталось на уровне предыдущего месяца - 56 719 против 56 554 вакансий. При том, что в сентябре прирост был 16%, в августе - 20%.

Как обстрелы и перебои со светом повлияли на рынок труда: данные за последний месяц

По данным пресс-службы, работодатели продолжают искать специалистов, которые согласны продавать, считать, возить и готовить. Список наиболее востребованных вакансий не изменился.

Как обстрелы и перебои со светом повлияли на рынок труда: данные за последний месяц

Наибольший прирост вакансий в октябре, по сравнению с сентябрем, наблюдается в этих категориях:

  • "Финансы, банковское дело" - 2 326 вакансий (+7%);
  • "Розничная торговля" - 6 074 вакансии (+3%);
  • "Недвижимость" - 480 вакансий (+3%);
  • "Маркетинг, реклама, PR" - 3 516 вакансий (+3%);
  • "Топ-менеджмент" - 854 вакансии (+3%).

Соискатели разместили и обновили на Work.ua на 8% меньше резюме, чем в сентябре. При этом количество желающих работать дистанционно едва увеличилось.

В октябре рынок труда снова стал на шаг ближе к соискателю. Среднее количество отзывов на вакансию в день снизилось еще на 21%. Для сравнения, в сентябре –-на 20%, в августе - на 18%. Тенденция наблюдается пятый месяц подряд, отметили в компании.

Медиана зарплат по Украине в октябре не изменилась - 15 000 грн, говорится в сообщении.

Напомним, по данным НБУ, несмотря на определенное оживление экономической активности в Украине, большинство предприятий все еще работает значительно ниже довоенного уровня загруженности. Количество вакансий в два-три раза ниже довоенного.

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