Як обрати зимовий дизель і що з цінами на бензин та ДП: 5 питань до Куюна

Пальне та ціни: головне

Ціни на бензин і ДП стабільні , але дизель обирати потрібно уважно.

, але дизель обирати потрібно уважно. Різниця на АЗС - через податки, контроль якості, сервіс та програми лояльності.

- через податки, контроль якості, сервіс та програми лояльності. При морозах нижче -10 краще використовувати арктичний дизель.

краще використовувати арктичний дизель. Перевіряйте марку дизеля : температуру фільтрування та країну виробництва.

: температуру фільтрування та країну виробництва. Стандартна зимова марка ДП фільтрується до -20.

Фото: при морозах нижче -10 краще використовувати арктичний дизель (інфографіка РБК-Україна)

Що відбувається з цінами на бензин та дизель

За результатами перших 12 днів нового року ціни на бензин та дизпальне у роздрібній мережі не змінилися. Невеличке зростання є на скраплений газ.

Такий сценарій був очікуваний попри значне підвищення акцизних зборів на пальне з нового року: дизпальне - на 2,25 грн/л, бензин - 1,75 грн/л, газ на - 1,5.

Стабільні ціни на бензин і ДП та незначне підвищення на LPG було забезпечено за рахунок зменшення націнки. Це стало можливим завдяки зниженню світових цін на нафту та нафтопродукти.

Коли потрібно переходити на "арктичний" дизель

Стандартна зимова марка дизпального повинна мати температуру фільтрування -20 градусів.

Фото: зимова марка ДП фільтрується до -20 (інфографіка РБК-Україна)

Цього зазвичай цілком достатньо в умовах українського клімату. Проте є декілька обставин:

по-перше, в окремі дні в окремих регіонах температура опускалася нижче -20 градусів і є прогнози, що це може повторитися.

по-друге, майже половина дизпального надходить нам з країн Півдня - Туреччини та Греції, де зимові марки пального зазвичай не роблять через теплий клімат. Для України випускають окремі марки морозостійкого ДП за допомогою спеціальних присадок.

Проте, як показує практика, часто ці марки не витримують навіть -15 градусів морозу. Тому, я би радив, в умовах температур нижче -10 градусів морозу використовувати арктичну марку або звертати увагу на паспорт якості в куточку споживача на АЗС: виробництво ДП Польщі, Литви, Німеччини, США, Словаччини точно витримає -20.

Фото: при -10 і нижче краще використовувати арктичну марку (інфографіка РБК-Україна)

Чому відрізняються ціни між брендовими АЗС та "дисконт-мережами"

Дійсно, зовні різниця цін часто здається великою. Це пояснюється:

різною податковою дисципліною (преміум-мережі платять більше податків),

розвинутою системою контролю якості (вища технологічна культура,

витрати на лабораторії та аналізи),

сервісом (потребує більше персоналу, а відповідно витрат).

Крім того, преміальні мережі мають програми лояльності, які передбачають стандартні дисконти 2-3 грн/л, а іноді до 5 грн/л.

Чи впливають удари по російських НПЗ на європейський ринок дизеля

Цей вплив незначний.

Що з цінами на автогаз

Наприкінці року ціна на автогаз сильно зросли внаслідок російських атак по портовій інфраструктурі. Нестача плюс більш високі ціни на альтернативні постачання додали ціні. З 1 січня також підвищився акциз, що не дало цінам впасти.