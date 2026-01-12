Як обрати зимовий дизель і що з цінами на бензин та ДП: 5 питань до Куюна

Ціни на бензин і дизель у роздрібній мережі залишаються стабільними, хоча з початку року зросли акцизи, а курс долара тримається на високому рівні.
У коментарі РБК-Україна експерт паливного ринку, директора консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн розповідає, коли варто переходити на зимовий або арктичний дизель і що реально впливає на вартість палива.
Пальне та ціни: головне
Фото: при морозах нижче -10 краще використовувати арктичний дизель (інфографіка РБК-Україна)
За результатами перших 12 днів нового року ціни на бензин та дизпальне у роздрібній мережі не змінилися. Невеличке зростання є на скраплений газ.
Такий сценарій був очікуваний попри значне підвищення акцизних зборів на пальне з нового року: дизпальне - на 2,25 грн/л, бензин - 1,75 грн/л, газ на - 1,5.
Стабільні ціни на бензин і ДП та незначне підвищення на LPG було забезпечено за рахунок зменшення націнки. Це стало можливим завдяки зниженню світових цін на нафту та нафтопродукти.
Стандартна зимова марка дизпального повинна мати температуру фільтрування -20 градусів.
Фото: зимова марка ДП фільтрується до -20 (інфографіка РБК-Україна)
Цього зазвичай цілком достатньо в умовах українського клімату. Проте є декілька обставин:
Проте, як показує практика, часто ці марки не витримують навіть -15 градусів морозу. Тому, я би радив, в умовах температур нижче -10 градусів морозу використовувати арктичну марку або звертати увагу на паспорт якості в куточку споживача на АЗС: виробництво ДП Польщі, Литви, Німеччини, США, Словаччини точно витримає -20.
Фото: при -10 і нижче краще використовувати арктичну марку (інфографіка РБК-Україна)
Дійсно, зовні різниця цін часто здається великою. Це пояснюється:
Крім того, преміальні мережі мають програми лояльності, які передбачають стандартні дисконти 2-3 грн/л, а іноді до 5 грн/л.
Цей вплив незначний.
Наприкінці року ціна на автогаз сильно зросли внаслідок російських атак по портовій інфраструктурі. Нестача плюс більш високі ціни на альтернативні постачання додали ціні. З 1 січня також підвищився акциз, що не дало цінам впасти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на АЗС можуть зрости через курс валют. З минулого тижня курс долара та євро б'є рекорди. Так, долар вже перевищив 43 гривні, а євро - вище 50. Втім цього тижня, валюта може стабілізуватися.