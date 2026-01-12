RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Как выбрать зимний дизель и что с ценами на бензин и ДТ: 5 вопросов к Куюну

Фото: выбирать дизель для авто зимой стоит с учетом температуры (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

Цены на бензин и дизель в розничной сети остаются стабильными, хотя с начала года выросли акцизы, а курс доллара держится на высоком уровне.

В комментарии РБК-Украина эксперт топливного рынка директора консалтинговой компании "А-95", эксперт топливного рынка Сергей Куюн рассказывает, когда стоит переходить на зимний или арктический дизель и что реально влияет на стоимость топлива.

Топливо и цены: главное

  • Цены на бензин и ДТ стабильны, но дизель выбирать нужно внимательно.
  • Разница на АЗС - из-за налогов, контроля качества, сервиса и программ лояльности.
  • При морозах ниже -10 лучше использовать арктический дизель.
  • Проверяйте марку дизеля: температуру фильтрования и страну производства.
  • Стандартная зимняя марка ДТ фильтруется до -20.

Фото: при морозах ниже -10 лучше использовать арктический дизель (инфографика РБК-Украина)

Что происходит с ценами на бензин и дизель

По результатам первых 12 дней нового года цены на бензин и дизтопливо в розничной сети не изменились. Небольшой рост есть на сжиженный газ.

Такой сценарий был ожидаем, несмотря на значительное повышение акцизных сборов на топливо с нового года: дизтопливо - на 2,25 грн/л, бензин - 1,75 грн/л, газ на - 1,5.

Стабильные цены на бензин и ДТ и незначительное повышение на LPG было обеспечено за счет уменьшения наценки. Это стало возможным благодаря снижению мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Когда нужно переходить на "арктический" дизель

Стандартная зимняя марка дизтоплива должна иметь температуру фильтрования -20 градусов.

Фото: зимняя марка ДТ фильтруется до -20 (инфографика РБК-Украина)

Этого обычно вполне достаточно в условиях украинского климата. Однако есть несколько обстоятельств:

  • во-первых, в отдельные дни в отдельных регионах температура опускалась ниже -20 градусов и есть прогнозы, что это может повториться.
  • во-вторых, почти половина дизтоплива поступает нам из стран Юга - Турции и Греции, где зимние марки топлива обычно не делают из-за теплого климата. Для Украины выпускают отдельные марки морозостойкого ДТ с помощью специальных присадок.

Однако, как показывает практика, часто эти марки не выдерживают даже -15 градусов мороза. Поэтому, я бы советовал, в условиях температур ниже -10 градусов мороза использовать арктическую марку или обращать внимание на паспорт качества в уголке потребителя на АЗС: производство ДТ Польши, Литвы, Германии, США, Словакии точно выдержит -20.

Фото: при -10 и ниже лучше использовать арктическую марку (инфографика РБК-Украина)

Почему отличаются цены между брендовыми АЗС и "дисконт-сетями"

Действительно, внешне разница цен часто кажется большой. Это объясняется:

  • разной налоговой дисциплиной (премиум-сети платят больше налогов),
  • развитой системой контроля качества (более высокая технологическая культура),
  • расходы на лаборатории и анализы),
  • сервисом (требует больше персонала, а соответственно расходов).

Кроме того, премиальные сети имеют программы лояльности, которые предусматривают стандартные дисконты 2-3 грн/л, а иногда до 5 грн/л.

Влияют ли удары по российским НПЗ на европейский рынок дизеля

Это влияние незначительно.

Что с ценами на автогаз

В конце года цены на автогаз сильно выросли вследствие российских атак по портовой инфраструктуре. Нехватка плюс более высокие цены на альтернативные поставки добавили цене. С 1 января также повысился акциз, что не дало ценам упасть.

Напомним, ранее мы писали, что цены на АЗС могут вырасти из-за курса валют. С прошлой неделе курс доллара и евро бьет рекорды. Так, доллар уже превысил 43 гривны, а евро - выше 50. Впрочем, на этой неделе, валюта может стабилизироваться.

