Как выбрать зимний дизель и что с ценами на бензин и ДТ: 5 вопросов к Куюну

Топливо и цены: главное

Цены на бензин и ДТ стабильны, но дизель выбирать нужно внимательно.

Разница на АЗС - из-за налогов, контроля качества, сервиса и программ лояльности.

При морозах ниже -10 лучше использовать арктический дизель.

Проверяйте марку дизеля: температуру фильтрования и страну производства.

Стандартная зимняя марка ДТ фильтруется до -20.

Фото: при морозах ниже -10 лучше использовать арктический дизель (инфографика РБК-Украина)

Что происходит с ценами на бензин и дизель

По результатам первых 12 дней нового года цены на бензин и дизтопливо в розничной сети не изменились. Небольшой рост есть на сжиженный газ.

Такой сценарий был ожидаем, несмотря на значительное повышение акцизных сборов на топливо с нового года: дизтопливо - на 2,25 грн/л, бензин - 1,75 грн/л, газ на - 1,5.

Стабильные цены на бензин и ДТ и незначительное повышение на LPG было обеспечено за счет уменьшения наценки. Это стало возможным благодаря снижению мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Когда нужно переходить на "арктический" дизель

Стандартная зимняя марка дизтоплива должна иметь температуру фильтрования -20 градусов.

Фото: зимняя марка ДТ фильтруется до -20 (инфографика РБК-Украина)

Этого обычно вполне достаточно в условиях украинского климата. Однако есть несколько обстоятельств:

во-первых, в отдельные дни в отдельных регионах температура опускалась ниже -20 градусов и есть прогнозы, что это может повториться.

во-вторых, почти половина дизтоплива поступает нам из стран Юга - Турции и Греции, где зимние марки топлива обычно не делают из-за теплого климата. Для Украины выпускают отдельные марки морозостойкого ДТ с помощью специальных присадок.

Однако, как показывает практика, часто эти марки не выдерживают даже -15 градусов мороза. Поэтому, я бы советовал, в условиях температур ниже -10 градусов мороза использовать арктическую марку или обращать внимание на паспорт качества в уголке потребителя на АЗС: производство ДТ Польши, Литвы, Германии, США, Словакии точно выдержит -20.

Фото: при -10 и ниже лучше использовать арктическую марку (инфографика РБК-Украина)

Почему отличаются цены между брендовыми АЗС и "дисконт-сетями"

Действительно, внешне разница цен часто кажется большой. Это объясняется:

разной налоговой дисциплиной (премиум-сети платят больше налогов),

развитой системой контроля качества (более высокая технологическая культура),

расходы на лаборатории и анализы),

сервисом (требует больше персонала, а соответственно расходов).

Кроме того, премиальные сети имеют программы лояльности, которые предусматривают стандартные дисконты 2-3 грн/л, а иногда до 5 грн/л.

Влияют ли удары по российским НПЗ на европейский рынок дизеля

Это влияние незначительно.

Что с ценами на автогаз

В конце года цены на автогаз сильно выросли вследствие российских атак по портовой инфраструктуре. Нехватка плюс более высокие цены на альтернативные поставки добавили цене. С 1 января также повысился акциз, что не дало ценам упасть.