Як обрати найвигіднішу пенсію та перейти на неї онлайн: роз'яснення ПФУ

Українці, які мають право на різні види пенсій, можуть самостійно обрати найвигідніший для себе варіант. Для переходу з одного виду пенсії на інший достатньо подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Головне:
У ПФУ нагадали, що за наявності права на кілька видів пенсії - за віком, за вислугу років, по інвалідності або у зв'язку з втратою годувальника - одночасно виплачується лише одна пенсія за вибором людини.
Наприклад, пенсіонер може перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, якщо такий варіант буде для нього більш вигідним.
Для подання заяви через інтернет необхідно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП) та доступ до вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.
Алгоритм дій такий:
Після цього заява автоматично надійде на опрацювання до Пенсійного фонду.
До заяви можуть додаватися скан-копії:
У Пенсійному фонді зазначають, що скан-копії мають бути кольоровими, чіткими, збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ, а рекомендована якість сканування становить 300 dpi.
Після надсилання документів пенсіонер може відстежувати результати їхнього розгляду в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
Для цього необхідно перейти до розділу "Мої звернення", де відображатиметься інформація про стан опрацювання заяви.
У Пенсійному фонді нагадали, що подати заяву про перехід на інший вид пенсії також можна особисто в сервісному центрі ПФУ.
Нагадаємо, пенсіонери з тимчасово окупованих територій, які виїхали на підконтрольну Україні територію або за кордон, повинні одноразово підтвердити Пенсійному фонду, що не отримують пенсію від окупаційної влади РФ. Це є обов’язковою умовою для продовження виплати української пенсії, а подати таке підтвердження можна онлайн, поштою, під час відеоідентифікації або особисто.
РБК-Україна також писало, що українці можуть легально докупити відсутній страховий стаж для виходу на пенсію. Це можна зробити через добровільне страхування в Пенсійному фонді або через податкову службу, причому стаж дозволено придбати як за поточний період, так і за минулі роки.