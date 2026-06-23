Как выбрать самую выгодную пенсию и перейти на нее онлайн: разъяснения ПФУ

Украинцы, имеющие право на различные виды пенсий, могут самостоятельно выбрать наиболее выгодный для себя вариант. Для перехода с одного вида пенсии на другой достаточно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Главное:
В ПФУ напомнили, что при наличии права на несколько видов пенсии - по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца - одновременно выплачивается только одна пенсия по выбору человека.
Например, пенсионер может перейти с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту, если такой вариант будет для него более выгодным.
Для подачи заявления через интернет необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и доступ к веб-порталу электронных услуг Пенсионного фонда.
Алгоритм действий следующий:
После этого заявление автоматически поступит на рассмотрение в Пенсионный фонд.
К заявлению могут прилагаться сканированные копии:
В Пенсионном фонде отмечают, что сканированные копии должны быть цветными, четкими, сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi.
После отправки документов пенсионер может отслеживать результаты их рассмотрения в личном кабинете на веб-портале ПФУ.
Для этого необходимо перейти в раздел "Мои обращения", где будет отображаться информация о статусе рассмотрения заявления.
В Пенсионном фонде напомнили, что подать заявление о переходе на другой вид пенсии также можно лично в сервисном центре ПФУ.
Напомним, что пенсионеры с временно оккупированных территорий, выехавшие на подконтрольную Украине территорию или за границу, должны единоразово подтвердить Пенсионному фонду, что не получают пенсию от оккупационных властей РФ. Это является обязательным условием для продолжения выплаты украинской пенсии, а подать такое подтверждение можно онлайн, по почте, во время видеоидентификации или лично.
РБК-Украина также сообщало, что украинцы могут легально докупить недостающий страховой стаж для выхода на пенсию. Это можно сделать через добровольное страхование в Пенсионном фонде или через налоговую службу, причем стаж разрешено приобрести как за текущий период, так и за прошлые годы.