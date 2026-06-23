Как выбрать самую выгодную пенсию и перейти на нее онлайн: разъяснения ПФУ

Украинцы, имеющие право на различные виды пенсий, могут самостоятельно выбрать наиболее выгодный для себя вариант. Для перехода с одного вида пенсии на другой достаточно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Главное: Право на более высокие выплаты: Украинцы, имеющие право на несколько видов пенсии одновременно, могут самостоятельно выбрать и получать наиболее выгодный для себя вариант.

Украинцы, имеющие право на несколько видов пенсии одновременно, могут самостоятельно выбрать и получать наиболее выгодный для себя вариант. Переоформление онлайн: Подать заявление об изменении вида пенсии можно дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Подать заявление об изменении вида пенсии можно дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ. Требования к документам: Цветные и четкие скан-копии паспорта, идентификационного кода и документов о стаже (до 2004 года) должны быть в формате JPG или PDF.

Цветные и четкие скан-копии паспорта, идентификационного кода и документов о стаже (до 2004 года) должны быть в формате JPG или PDF. Как узнать результат: Результат рассмотрения автоматически появится во вкладке "Мои обращения". Также услуга доступна при личном обращении в сервисные центры ПФУ.

В ПФУ напомнили, что при наличии права на несколько видов пенсии - по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности или в связи с потерей кормильца - одновременно выплачивается только одна пенсия по выбору человека.

Например, пенсионер может перейти с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту, если такой вариант будет для него более выгодным.

Как подать заявление онлайн

Для подачи заявления через интернет необходимо иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и доступ к веб-порталу электронных услуг Пенсионного фонда.

Алгоритм действий следующий:

авторизоваться на веб-портале Пенсионного фонда с помощью КЭП;

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать опцию "Заявление на перерасчет пенсии";

в графе "Вид перерасчета" указать "переход на другой вид пенсии";

заполнить необходимые поля и загрузить отсканированные документы;

дать согласие на обработку персональных данных;

проверить сформированное заявление, подписать его КЭП и отправить в ПФУ.

После этого заявление автоматически поступит на рассмотрение в Пенсионный фонд.

Какие документы могут понадобиться

К заявлению могут прилагаться сканированные копии:

паспорта;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

документов о страховом стаже за периоды работы до 1 января 2004 года, если они ранее не были приложены к пенсионному делу.

В Пенсионном фонде отмечают, что сканированные копии должны быть цветными, четкими, сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а рекомендуемое качество сканирования составляет 300 dpi.

Где проверить статус заявления

После отправки документов пенсионер может отслеживать результаты их рассмотрения в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Для этого необходимо перейти в раздел "Мои обращения", где будет отображаться информация о статусе рассмотрения заявления.

В Пенсионном фонде напомнили, что подать заявление о переходе на другой вид пенсии также можно лично в сервисном центре ПФУ.