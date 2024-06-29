Як обрати двигун авто: коли об’єм має значення

Питання об’єму двигуна в наш час – всього лише, образно кажучи, верхівка айсбергу, адже йдеться фактично не про великі і малі агрегати, а про технології різних поколінь. І не факт, що більш сучасний мотор вам сподобається більше. Зазначимо, що нижчеприведені міркування стосуються в цілому як бензинових, так дизельних моторів, а там, де це не так, ми будемо робити відповідне зауваження.

Мотори-малюки

Сегмент бензинових двигунів робочим об'ємом порядку 0,9 – 1,4 л останнім часом в Україні поступово збільшується. Це дітища такої новомодної тенденції як даунсайзинг – зменшення розмірів двигуна. Багато які світові виробники за рахунок цього знижують собівартість своїх машин. Концептуально це зменшені бензинові мотори, які використовують замість традиційних більших агрегатів – при рівних параметрах потужності і обертового моменту.

Частіше за все ці малюки мають не традиційні чотири циліндри, а три чи навіть два. Щоб зберегти при тому "дорослі" характеристики, ці двигунці щедро устатковані складними системами: турбонадувом, безпосереднім впорскуванням, зміною фаз газорозподілення, електричними помпами, кількома оливними насосами тощо.

Споживачам їх пропонують під гаслом в першу економічності, і почасти це правда: якщо старанно тримати оберти в певному діапазоні, апетит може бути на рівні 4,5 – 5,5 л. Розплата за економію така: позаяк практично весь час ці агрегати крутяться з повною віддачею, вони швидше витрачають свій ресурс. Та ще й часто в них конструктивно не передбачена можливість капітального ремонту. Поточні ремонти подібних двигунців теж дорожче звичайного.

Проте, якщо купувати даунсайзинговий мотор новим, він цілком влаштує власника, який щодня неспішно пересувається на роботу та з роботи, відвідуючи дорогою супермаркет та школу (дитячий садок). Головне – за кілька років вчасно зрозуміти, що ресурс силового агрегату скоро вичерпається, і поміняти машину на нову.

Середній літраж: класика

Ще десяток років в сегменті сімейних авто панували середньостатистичні атмосферні (бензин) і надувні (дизель) двигуни об'ємом 1,3 – 2,0 л. Це дійсно універсальний варіант, справжні роботяги, які мають стабільні характеристики в більшості режимів. При розумному навантаженні вони демонструють помірний апетит та прийнятну динаміку, необхідну для впевненої та безпечної їзди. Як правило, такі класичні, повнолітражні мотори ремонтопридатні, не мають особливо складних систем і дуже дорогих деталей. Щодо вартості ремонту в сегменті середнього об'єму виділяються хіба що дизелі – їхні сучасні паливні системи типу Common Rail при закупівлі запчастин можуть зруйнувати сімейний бюджет.​

Великі мотори: більше 2,5 л

Великі агрегати об’ємом понад 2,5 – 3,0 літри використовуються на статусних моделях типу преміальних позашляховиків, спорткупе та представницьких седанах. Такі агрегати не просто надають машині кращої динаміки. Паралельно водій отримує більше комфорту за рахунок плавної роботи двигуна, нечастих і теж плавних перемикань трансмісії.

Показово, що сучасні мотори великого літражу не обов’язково споживають більше палива, адже вони мають багато складних систем, які підвищують ефективність, та й багатьох режимах вони працюють "напівсили". Відтак, побічний ефект великого об’єму – більша надійність і довговічність. Натомість, більші мотори часто дорогі в утриманні, адже їм потрібно більше оливи, антифризу та свічок, дорожчі фільтри, а головне – багато які з сервісних операцій для них обходяться дорожче.

Коротко

Насправді двигун – як і весь автомобіль, до речі – ми часто обираємо не за розрахунком, а за емоціями. Тому головне, що можна порадити: подумайте перш за все, скільки коштів ви зможете щомісяця (щороку) виділяти на утримання машини. І порівняйте цю цифру з приблизними витратами на сервіс і ремонти. А щодо потужності, обертового моменту, динаміки прискорень та інших драйверських штучок – повірте, ще не винайшли машину, яка б на всі сто задовольняла свого власника за цими показниками. Навіть коли йдеться, скажімо, про 6,0-літрові W12…