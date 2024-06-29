Как выбрать двигатель авто: когда объем имеет значение

Вопрос объема двигателя в наше время – всего лишь, образно говоря, верхушка айсберга, ведь речь идет фактически не о больших и малых агрегатах, а о технологиях разных поколений. И не факт, что более современный мотор вам понравится больше. Отметим, что нижеследующие рассуждения касаются в целом как бензиновых, так и дизельных моторов, а там, где это не так, мы будем делать соответствующее замечание.

Моторы-малыши

Сегмент бензиновых двигателей рабочим объемом порядка 0,9-1,4 л в последнее время в Украине постепенно увеличивается. Это детище такой новомодной тенденции как даунсайзинг – уменьшение размеров двигателя. Многие мировые производители за счет этого снижают себестоимость своих машин. Концептуально это уменьшенные бензиновые моторы, которые используют вместо традиционных более крупных агрегатов – при равных параметрах мощности и крутящем моменте.

Чаще всего эти малыши имеют не традиционные четыре цилиндра, а три или даже два. Чтобы сохранить при этом "взрослые" характеристики, эти двигатели щедро оснащены сложными системами: турбонадувом, непосредственным впрыском, изменением фаз газораспределения, электрическими насосами, несколькими масляными насосами и т.д.

Потребителям их предлагают под лозунгом в первую экономичность, и отчасти это правда: если усердно держать обороты в определенном диапазоне, аппетит может быть на уровне 4,5 – 5,5 л. Расплата за экономию такова: поскольку практически все время эти агрегаты крутятся с полной отдачей, они быстрее тратят свой ресурс. Да еще часто у них конструктивно не предусмотрена возможность капитального ремонта. Текущие ремонты подобных двигателей тоже дороже обычного.

Однако если покупать даунсайзинговый мотор новым, он вполне устроит владельца, который ежедневно неспешно передвигается на работу и с работы, посещая по дороге супермаркет и школу (детский сад). Главное – через несколько лет вовремя понять, что ресурс силового агрегата скоро иссякнет, и поменять машину на новую.

Средний литраж: классика

Еще десяток лет в сегменте семейных авто властвовали среднестатистические атмосферные (бензин) и надувные (дизель) двигатели объемом 1,3 – 2,0 л. Это действительно универсальный вариант, настоящие работяги, имеющие стабильные характеристики в большинстве режимов. При разумной нагрузке демонстрируют умеренный аппетит и приемлемую динамику, необходимую для уверенной и безопасной езды. Как правило, такие классические, полнолитражные ремонтопригодные моторы не имеют особо сложных систем и очень дорогих деталей. О стоимости ремонта в сегменте среднего объема выделяются разве что дизели – их современные топливные системы типа Common Rail при закупке запчастей могут разрушить семейный бюджет.

Большие моторы: больше 2,5 л

Большие агрегаты объемом более 2,5 – 3,0 литра используются на статусных моделях типа премиальных внедорожников, спорткупе и представительских седанах. Такие агрегаты не просто придают машине лучшую динамику. Параллельно водитель получает больше комфорта за счет плавной работы двигателя, редких и тоже плавных переключений трансмиссии.

Показательно, что современные моторы большого литража не обязательно потребляют больше топлива, ведь у них много сложных систем, которые повышают эффективность, да и во многих режимах они работают "полусилы". Следовательно, побочный эффект большого объема – большая надежность и долговечность. Большие моторы часто дороги в содержании, ведь им нужно больше масла, антифриза и свечей, более дорогие фильтры, а главное – многие из сервисных операций для них обходятся дороже.

Кратко

На самом деле двигатель – как и весь автомобиль, кстати – мы часто выбираем не по расчету, а по эмоциям. Поэтому главное, что можно посоветовать: подумайте, прежде всего, сколько средств вы сможете ежемесячно (ежегодно) выделять на содержание машины. И сравните эту цифру с приблизительными затратами на сервис и ремонты. А что касается мощности, крутящего момента, динамики ускорений и других драйверских штучек – поверьте, еще не изобрели машину, которая бы на все сто удовлетворяла своего владельца по этим показателям. Даже когда речь идет, скажем, о 6,0-литровых W12…