Як у областях України завтра вимикатимуть світло: з'явилися графіки

У низці областей України у середу, 7 жовтня, знову запроваджено графіки відключення електроенергії.
РБК-Україна розповідає, де та як завтра в Україні вимикатимуть світло.
Раніше "Укренерго" повідомило, що через російські обстріли вводяться графіки погодинних відключень на 7 жовтня. Вони діятимуть як для промисловості та бізнесу, так і для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
За командою "Укренерго" завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.
Графіки можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також їх можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
ДТЕК надав графіки погодинного вимкнення електроенергії для Київської області.
Завтра у Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Переглянути актуальні ГПВ можна також:
Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.
За розпорядженням НЕК "Укрненерго" на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в енергосистемі України внаслідок обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури у Полтавській області будуть застосовані графіки.
Вони діятимуть з 00:00 по 23:59 07 жовтня 2026 року в обсязі 5 черг, окрім непобутових споживачів.
Актуальні графіки можна подивитися тут.
Раніше РБК-Україна писало, що у частині регіонів України завтра, 7 жовтня, діятимуть графіки відключення електроенергії.