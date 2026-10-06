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Як у областях України завтра вимикатимуть світло: з'явилися графіки

20:41 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

У низці областей України у середу, 7 жовтня, знову запроваджено графіки відключення електроенергії.

РБК-Україна розповідає, де та як завтра в Україні вимикатимуть світло.

В Україні знову діятимуть графіки по світлу

Раніше "Укренерго" повідомило, що через російські обстріли вводяться графіки погодинних відключень на 7 жовтня. Вони діятимуть як для промисловості та бізнесу, так і для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

Графіки у Києві

За командою "Укренерго" завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.

Графіки можна подивитися у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також їх можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Київщина

ДТЕК надав графіки погодинного вимкнення електроенергії для Київської області.

Графіки вимкнення електроенергії на Київщині (t.me/dtek_ua)

Сумщина

Завтра у Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графіки вимкнення електроенергії на Сумщині (t.me/SumyEnergo)

Переглянути актуальні ГПВ можна також:

Протягом доби графіки можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі України.

Черкаська область

За розпорядженням НЕК "Укрненерго" на Черкащині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00
  • 1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00
  • 2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00
  • 2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00
  • 3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
  • 3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
  • 4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00
  • 4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00
  • 5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
  • 5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00
  • 6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
  • 6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00

Полтавська область

У зв’язку з виникненням дефіциту потужності в енергосистемі України внаслідок обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури у Полтавській області будуть застосовані графіки.

Вони діятимуть з 00:00 по 23:59 07 жовтня 2026 року в обсязі 5 черг, окрім непобутових споживачів.

Актуальні графіки можна подивитися тут.

Раніше РБК-Україна писало, що у частині регіонів України завтра, 7 жовтня, діятимуть графіки відключення електроенергії.

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