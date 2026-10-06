Как в областях Украины завтра будут выключать свет: появились графики

В ряде областей Украины в среду, 7 октября, снова введены графики отключения электроэнергии.
РБК-Украина рассказывает, где и как завтра в Украине будут выключать свет.
Ранее "Укрэнерго" сообщило, что из-за российских обстрелов вводятся графики почасовых отключений на 7 октября. Они будут действовать как для промышленности и бизнеса, так и для всех категорий потребителей (от 0,5 до 1,5 очереди).
По команде "Укрэнерго" завтра в столице также будут применяться отключения.
Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Также их можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.
ДТЭК предоставил графики почасового отключения электроэнергии и для Киевской области.
Завтра в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, наданными командой НЭК "Укрэнерго".
Посмотреть актуальные ГПО можно также:
В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.
По распоряжению НЭК "Укрнэнерго" в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения:
В связи с возникновением дефицита мощности в энергосистеме Украины в результате обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры в Полтавской области будут применены графики.
Они будут действовать с 00:00 до 23:59 07 октября 2026 года в объеме 5 очередей, кроме небытовых потребителей.
Актуальные графики можно посмотреть здесь.
Ранее РБК-Украина писало, что в части регионов Украины завтра, 7 октября, будут действовать графики отключения электроэнергии.