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Как в областях Украины завтра будут выключать свет: появились графики

20:41 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

В ряде областей Украины в среду, 7 октября, снова введены графики отключения электроэнергии.

РБК-Украина рассказывает, где и как завтра в Украине будут выключать свет.

В Украине снова будут действовать графики по свету

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что из-за российских обстрелов вводятся графики почасовых отключений на 7 октября. Они будут действовать как для промышленности и бизнеса, так и для всех категорий потребителей (от 0,5 до 1,5 очереди).

Графики в Киеве

По команде "Укрэнерго" завтра в столице также будут применяться отключения.

Графики можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой". Также их можно проверить на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Киевщина

ДТЭК предоставил графики почасового отключения электроэнергии и для Киевской области.

Графики отключения электроэнергии в Киевской области (t.me/dtek_ru)

Сумщина

Завтра в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, наданными командой НЭК "Укрэнерго".

Графики отключения электроэнергии в Сумской области (t.me/SumyEnergo)

Посмотреть актуальные ГПО можно также:

В течение суток графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

Черкасская область

По распоряжению НЭК "Укрнэнерго" в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00
  • 1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00
  • 2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00
  • 2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00
  • 3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
  • 3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00
  • 4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00
  • 4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00
  • 5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
  • 5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00
  • 6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
  • 6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00

Полтавская область

В связи с возникновением дефицита мощности в энергосистеме Украины в результате обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры в Полтавской области будут применены графики.

Они будут действовать с 00:00 до 23:59 07 октября 2026 года в объеме 5 очередей, кроме небытовых потребителей.

Актуальные графики можно посмотреть здесь.

Ранее РБК-Украина писало, что в части регионов Украины завтра, 7 октября, будут действовать графики отключения электроэнергии.

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