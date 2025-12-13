Як носити яскраві акценти з класичним пальтом: стильний приклад від Джамали

Який "лук" вибрала Джамала

Відома українська співачка показала, як навіть у сірому міському середовищі можна створити ефектний, стильний і харизматичний образ. У новому відео, знятому на вулицях Києва, артистка поєднала класику з яскравими акцентами.

Її образ став своєрідною інструкцією для тих, хто шукає ідеї для зимового гардероба і хоче додати настрій навіть у найпохмуріші дні.

Джамала показала, як носити пальто (скриншот)

Пальто

Основою аутфіта стало довге сіре пальто прямого або злегка оверсайз-крою. Цей фасон залишається ключовим трендом сезону, адже дає змогу створювати багатошарові комбінації та почуватися комфортно в холодну пору року.

Сталевий відтінок пальта має універсальний і стриманий вигляд, підкреслюючи елегантність, яку часто демонструє Джамала у своїх образах.

Джамала (скриншот)

Кардиган

Головною родзинкою лука став кардиган молочного кольору. Пухка, кучерява фактура цього об'ємного кардигана створює відчуття затишку і розкоші, додаючи об'єму верхній частині тіла і контрастуючи зі стрункішим низом.

Світлий відтінок акцентує увагу на обличчі та має свіжий вигляд, особливо ефектно на тлі сірого міста.

Джамала задає тренди (скріншот)

Яскраві акценти

Яскраві акценти посилили загальне враження від образу. Співачка накинула на плечі масивний червоно-помаранчевий шарф, довжина і насиченість кольору якого миттєво перетворює стриманий міський look на модний стейтмент.

У сезоні FW 2025/26 подібні теплі акценти стали ключовою фішкою дизайнерських колекцій і Джамала вдало адаптувала тренд у повсякденному образі.

Другим яскравим елементом стала кепка-кашкет в тон шарфа, що підкреслює індивідуальний стиль співачки і додає луку грайливості та структури.

Джамала показала, як створити стильний образ (скриншот)

Чорні штани й біла сорочка

Під пальто співачка обрала класичну чорно-білу базу - широкі чорні штани і світлу сорочку, які формують timeless black&white і слугують ідеальним фоном для яскравих деталей.

Широкі чорні штани вільного крою надають динамічності, продовжуючи лінію елегантності.

Джамала показала модний образ (скриншот)

Взуття

Взуття - чорні гостроносі черевики-"козаки" на підборах, візуально подовжують силует і надають образу гостроти. Завершують аутфіт багатошарові золоті браслети і підвіска у формі півмісяця, що надає образу індивідуальності та шику.

Цей "лук" підтверджує, що співачка вміє поєднувати класику з трендами street style, створюючи впізнавані та стильні аутфіти.

Джамала не тільки демонструє модні рішення - вона задає настрій і надихає повторювати сміливі, але витончені поєднання, які чудово працюють в реаліях української зими.