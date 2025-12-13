Как носить яркие акценты с классическим пальто: стильный пример от Джамалы

Какой "лук" выбрала Джамала

Известная украинская певица показала, как даже в серой городской среде можно создать эффектный, стильный и харизматичный образ. В новом видео, снятом на улицах Киева, артистка объединила классику с яркими акцентами.

Ее образ стал своеобразной инструкцией для тех, кто ищет идеи для зимнего гардероба и хочет добавить настроение даже в самые мрачные дни.

Джамала показала, как носить пальто (скриншот)

Пальто

Основой аутфита стало длинное серое пальто прямого или слегка оверсайз-кроя. Этот фасон остается ключевым трендом сезона, ведь позволяет создавать многослойные комбинации и чувствовать себя комфортно в холодное время года.

Стальной оттенок пальто выглядит универсально и сдержанно, подчеркивая элегантность, которую часто демонстрирует Джамала в своих образах.

Джамала (скриншот)

Кардиган

Главной изюминкой лука стал кардиган молочного цвета. Рыхлая, вьющаяся фактура этого объемного кардигана создает ощущение уюта и роскоши, добавляя объем верхней части тела и контрастируя с более стройным низом.

Светлый оттенок акцентирует внимание на лице и выглядит свежо, особенно эффектно на фоне серого города.

Джамала задает тренды (скриншот)

Яркие акценты

Яркие акценты усилили всеобщее впечатление от образа. Певица накинула на плечи массивный красно-оранжевый шарф, длина и насыщенность цвета которого мгновенно превращает сдержанный городской look в модный стейтмент.

В сезоне FW 2025/26 подобные теплые акценты стали ключевой фишкой дизайнерских коллекций и Джамала удачно адаптировала тренд в повседневном образе.

Вторым ярким элементом стала кепка-кашкет в тон шарфа, подчеркивающий индивидуальный стиль певицы и придающий луку игривости и структуры.

Джамала показала, как создать стильный образ (скриншот)

Черные брюки и белая рубашка

Под пальто певица выбрала классическую черно-белую базу - широкие черные брюки и светлую рубашку, формирующих timeless black&white и служащий идеальным фоном для ярких деталей.

Широкие черные брюки свободного кроя придают динамичности, продлевая линию элегантности.

Джамала показала модный образ (скриншот)

Обувь

Обувь - черные остроносые ботинки-"казаки" на каблуке, визуально удлиняют силуэт и придают образу остроты. Завершают аутфит многослойные золотые браслеты и подвеска в форме полумесяца, что придает образу индивидуальности и шика.

Этот "лук" подтверждает, что певица умеет совмещать классику с трендами street style, создавая узнаваемые и стильные аутфиты.

Джамала не только демонстрирует модные решения - она задает настроение и вдохновляет повторять смелые, но изощренные сочетания, прекрасно работающие в реалиях украинской зимы.