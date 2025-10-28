Як носити шкіряну спідницю восени 2025: приклад від учасниці "Холостяка" Ніколетти

Який "лук" вибрала Ніколетта

Спідниця

Головним елементом "луку" стала шкіряна спідниця довжини міді, яка цієї осені знову повертається в моду.

Спідниця-"олівець" з високою посадкою - центральний акцент образу. Вона підкреслює фігуру, додає впевненості та створює елегантний, але зухвалий настрій.

Модель виконана зі щільної еко-шкіри - матеріалу, який залишається фаворитом осінньо-зимових колекцій.

Теплий карамельний відтінок додає затишку, створюючи контраст із темним верхом. Такий колір асоціюється з осіннім листям і має дорогий вигляд навіть у поєднанні з найпростішими речами.

Ніколетта Бірюкова (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)

Футболка

Обтисла чорна футболка з короткими рукавами виступає базовим елементом цього "луку". Саме мінімалістичний верх дозволяє зберегти баланс і не перевантажити образ деталями.

Простий крій підкреслює талію і гармонійно поєднується з фактурою спідниці, залишаючи її головним акцентом. Такий прийом - класика для стильного повсякденного аутфіта: лаконічність верху підсилює виразність низу.

З чим носити шкіряну спідницю восени (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)

Взуття

Не менш цікавою деталлю стали взуття та аксесуари. Ніколетта обрала туфлі з леопардовим принтом - сміливе рішення, що додає образу характеру і легко розбавляє стриману гаму чорного і карамельного кольору.

Анімалістичний принт має доречний вигляд навіть у денному "луці", особливо якщо його поєднувати з тонкими чорними колготками.

Загалом, стиль Ніколетти Бірюкової - це гармонійне поєднання базових речей і модних акцентів. Цей образ можна адаптувати як для офісу, так і для вечірньої прогулянки чи побачення, достатньо змінити взуття чи додати жакет.

Учасниця "Холостяка-14" показала модну спідницю (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)

Чим доповнити образ зі шкіряною спідницею

Шкіряна спідниця - це універсальна база для стильних осінніх луків. Вона легко поєднується з різним верхом, дозволяючи створювати образи - від ділових до розслаблених. Ось кілька ідей, як вдало доповнити шкіряний низ і виглядати бездоганно в будь-якій ситуації.

1. Жакет

Класичний жакет - безпрограшне рішення для створення елегантного і водночас сучасного образу. Поєднання шкіряної спідниці з добре скроєним блейзером надає структурності, підкреслює фігуру і створює відчуття впевненості.

Для офісного стилю виберіть модель прямого крою в нейтральних відтінках - чорному, сірому або бежевому.

Якщо хочете більш трендовий варіант - додайте ремінь на талії або виберіть oversize-жакет для акценту на модному силуеті.

2. Шкіряний бомбер

Для більш сміливого й урбаністичного образу чудово підійде шкіряний бомбер. Це поєднання "шкіра + шкіра" створює ефект впевненості та надає нотку рок-шику.

Бомбер особливо гарно виглядає зі спідницею міді, створюючи контраст між грубою верхньою частиною і жіночним низом. Такий лук легко адаптувати під денний формат - достатньо додати масивні черевики або кросівки.

3. Пальто

Довге пальто - класика, яка ніколи не виходить з моди. Воно надає образу лаконічності та елегантності. Найкраще поєднувати шкіряну спідницю з пальтом прямого або злегка приталеного силуету.

Відтінки кемел, сірий меланж або насичений шоколад створюють благородний контраст зі шкіряною фактурою. Для прохолодних днів можна доповнити ансамбль шарфом великої в'язки та високими чобітьми.

4. Кардиган

М'який, затишний кардиган - ідеальний вибір для створення комфортного, але стильного осіннього образу. Виберіть подовжену модель зі щільної вовни або кашеміру, щоб збалансувати глянсову фактуру шкіри.

Кардиган у спокійних тонах - бежевому, молочному або оливковому - створить відчуття тепла і домашнього затишку, але при цьому матиме вишуканий вигляд.

5. Стьобана куртка

Легка стьобана куртка вільного крою чудово доповнить шкіряну спідницю, створюючи модний мікс практичності та сучасності. Вона додає образу об'єму, а також підходить для прохолодної погоди.

Виберіть варіант у глибоких осінніх кольорах - хакі, бордовому або чорному - і доповніть його високими чобітьми або черевиками на масивній підошві.

Учасниця "Холостяка" Ніколетта Бірюкова (фото: instagram.com/nicoletta_biryukova)