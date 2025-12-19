Як носити шкіряні шорти взимку: стильний приклад від Парфільєвої та колишньої Цимбалюка

Шкіряні шорти можна носити та взимку - якщо правильно підібрати фактури та пропорції. Таня Парфільєва та колишня дівчина Тараса Цимбалюка показали стильні образи, які мають ефектний вигляд навіть у холодну погоду.
Українська блогерка і засновниця бренду Cher'17 Тетяна Парфільєва показала приклад вдалого багатошарового зимового образу, побудованого на контрасті фактур і правильних пропорцій.
Основа образу
Центральним елементом стали шкіряні шорти відтінку хакі з високою посадкою і вільним кроєм. Такий фасон не тільки має актуальний вигляд, але й дозволяє комфортно поєднувати шорти з теплим трикотажем.
Верх
Сірий джемпер із класичним зимовим орнаментом, заправлений у шорти, підкреслює талію і створює баланс між об'ємом і силуетом.
Верхній одяг
Довга шуба з екохутра шоколадного відтінку надає образу вишуканості та забезпечує тепло, роблячи "лук" доречним навіть у морозну погоду.
Взуття та аксесуари
Завершують образ чорні високі чоботи на підборах з гострим носком, які візуально подовжують ноги, і класична сумка Chanel на ланцюжку.
Власниця київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світлана Готочкіна обрала інший підхід і продемонструвала, як шкіряні шорти можуть стати частиною вечірнього зимового образу.
Шорти
Ультракоротка чорна модель з матової шкіри робить акцент на ногах і задає провокаційний настрій.
Верх
Обтислий лонгслів з високим горлом і акцентованими плечима врівноважує відкритий низ і надає силуету чіткості.
Взуття та аксесуари
Головною деталлю стали високі ботфорти-панчохи на тонких підборах, які створюють ефект нескінченних ніг. Образ доповнюють шкіряний ремінь і масивні сережки.
Щоб зимовий образ з шортами був не тільки стильним, але й практичним, необхідно дотримуватися кількох правил.
Гра на контрасті фактур
Гладка шкіра або екошкіра вдало поєднується з об'ємним трикотажем, вовняними пальтами й хутром, створюючи глибокий і візуально складний образ.
Правильні колготки
Найкращий вибір для зими - щільні чорні колготки. Підібрані в тон до взуття і шортів, вони візуально витягують силует. Для більш жіночного ефекту підійдуть варіанти з найдрібнішим принтом або фактурою.
Вибір фасону
У холодний сезон варто вибирати моделі вільного крою - бермуди або А-силует. Вони мають сучасний вигляд і дають змогу комфортно носити теплі светри.
Верхній одяг і взуття
Щоб образ не виглядав обрізаним, необхідно підібрати або короткий верх, або максимально довгі пальта і шуби. Ідеальне взуття - високі чоботи або ботфорти.
