Як носити шкіряні шорти взимку: стильний приклад від Парфільєвої та колишньої Цимбалюка

"Лук" Тані Парфільєвої

Українська блогерка і засновниця бренду Cher'17 Тетяна Парфільєва показала приклад вдалого багатошарового зимового образу, побудованого на контрасті фактур і правильних пропорцій.

Тетяна Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Основа образу

Центральним елементом стали шкіряні шорти відтінку хакі з високою посадкою і вільним кроєм. Такий фасон не тільки має актуальний вигляд, але й дозволяє комфортно поєднувати шорти з теплим трикотажем.

Верх

Сірий джемпер із класичним зимовим орнаментом, заправлений у шорти, підкреслює талію і створює баланс між об'ємом і силуетом.

Верхній одяг

Довга шуба з екохутра шоколадного відтінку надає образу вишуканості та забезпечує тепло, роблячи "лук" доречним навіть у морозну погоду.

Взуття та аксесуари

Завершують образ чорні високі чоботи на підборах з гострим носком, які візуально подовжують ноги, і класична сумка Chanel на ланцюжку.

Парфільєва показала модний образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Образ Світлани Готочкіної: зухвалий total black

Власниця київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світлана Готочкіна обрала інший підхід і продемонструвала, як шкіряні шорти можуть стати частиною вечірнього зимового образу.

Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)

Шорти

Ультракоротка чорна модель з матової шкіри робить акцент на ногах і задає провокаційний настрій.

Верх

Обтислий лонгслів з високим горлом і акцентованими плечима врівноважує відкритий низ і надає силуету чіткості.

Взуття та аксесуари

Головною деталлю стали високі ботфорти-панчохи на тонких підборах, які створюють ефект нескінченних ніг. Образ доповнюють шкіряний ремінь і масивні сережки.

Світлана Готочкіна показала "лук" з короткими шортами (фото: instagram.com/got.sveta)

Як носити шкіряні шорти взимку

Щоб зимовий образ з шортами був не тільки стильним, але й практичним, необхідно дотримуватися кількох правил.

Гра на контрасті фактур

Гладка шкіра або екошкіра вдало поєднується з об'ємним трикотажем, вовняними пальтами й хутром, створюючи глибокий і візуально складний образ.

Правильні колготки

Найкращий вибір для зими - щільні чорні колготки. Підібрані в тон до взуття і шортів, вони візуально витягують силует. Для більш жіночного ефекту підійдуть варіанти з найдрібнішим принтом або фактурою.

Вибір фасону

У холодний сезон варто вибирати моделі вільного крою - бермуди або А-силует. Вони мають сучасний вигляд і дають змогу комфортно носити теплі светри.

Верхній одяг і взуття

Щоб образ не виглядав обрізаним, необхідно підібрати або короткий верх, або максимально довгі пальта і шуби. Ідеальне взуття - високі чоботи або ботфорти.