Як носити широкі джинси восени: Джамала показала два стильні "луки"

Співачка Джамала показала, як носити широкі джинси восени, поєднуючи комфорт і стиль. Артистка продемонструвала два образи та довела, що цей трендовий фасон залишається універсальною базою гардероба.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал It's me, Jamala.
Образ 1 - повсякденний шик
На першому фото артистка з'явилася в розслабленому, але продуманому образі, що поєднав комфорт і трендові елементи.
Низ: широкі джинси вільного крою світло-блакитного кольору - ключовий тренд останніх сезонів.
Верх: лонгслів із принтом і написами, що додає образу оригінальності.
Аксесуари: бейсболка рожевого відтінку, темний шкіряний ремінь і червоно-рожеві кросівки, які створюють кольоровий акцент.
Такий лук ідеально підходить для подорожей і повсякденного відпочинку, залишаючись стильним і невимушеним.
Образ 2 - стильна осінь у місті
На другому фото Джамала показала, як адаптувати ті ж широкі джинси для осінніх прогулянок містом.
Верхній шар: чорний блейзер або жакет прямого крою, що надає строгості та структури.
Під ним: чорна футболка або лонгслів у поєднанні з картатою сорочкою в чорно-червоних тонах для фактурності та колірного контрасту.
Низ: широкі джинси
Аксесуари: чорна сумка через плече, масивні черевики на товстій підошві, лаконічний ланцюжок.
Результат - елегантний і сучасний міський лук з нотками гранжу.
Комфорт і практичність
На відміну від вузьких моделей, широкі джинси не сковують рухи та підходять для будь-якої фігури. Вони забезпечують зручність у повсякденному житті, зберігаючи при цьому стильний вигляд.
Естетика 90-х і 2000-х
Ретро-настрої знову в моді. Багато брендів повертаються до вільних силуетів, надихаючись streetstyle-культурою початку 2000-х.
Універсальність
Такі джинси легко поєднувати як з класичними жакетами та підборами, так і oversize-світшотами або кросівками. Один елемент - десятки варіантів стилізації.
Баланс пропорцій
Об'ємні джинси створюють ефект візуальної гармонії, особливо в поєднанні з короткими топами, жакетами або приталеними сорочками.
