Як носити широкі джинси восени: Джамала показала два стильні "луки"

Які "луки" вибрала Джамала

Образ 1 - повсякденний шик

На першому фото артистка з'явилася в розслабленому, але продуманому образі, що поєднав комфорт і трендові елементи.

Низ: широкі джинси вільного крою світло-блакитного кольору - ключовий тренд останніх сезонів.

Верх: лонгслів із принтом і написами, що додає образу оригінальності.

Аксесуари: бейсболка рожевого відтінку, темний шкіряний ремінь і червоно-рожеві кросівки, які створюють кольоровий акцент.

Такий лук ідеально підходить для подорожей і повсякденного відпочинку, залишаючись стильним і невимушеним.

Джамала задає тренди (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Образ 2 - стильна осінь у місті

На другому фото Джамала показала, як адаптувати ті ж широкі джинси для осінніх прогулянок містом.

Верхній шар: чорний блейзер або жакет прямого крою, що надає строгості та структури.

Під ним: чорна футболка або лонгслів у поєднанні з картатою сорочкою в чорно-червоних тонах для фактурності та колірного контрасту.

Низ: широкі джинси

Аксесуари: чорна сумка через плече, масивні черевики на товстій підошві, лаконічний ланцюжок.

Результат - елегантний і сучасний міський лук з нотками гранжу.

Джамала показала, як носити широкі джинси (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Чому широкі джинси - головний тренд сезону

Комфорт і практичність

На відміну від вузьких моделей, широкі джинси не сковують рухи та підходять для будь-якої фігури. Вони забезпечують зручність у повсякденному житті, зберігаючи при цьому стильний вигляд.

Естетика 90-х і 2000-х

Ретро-настрої знову в моді. Багато брендів повертаються до вільних силуетів, надихаючись streetstyle-культурою початку 2000-х.

Джамала (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Універсальність

Такі джинси легко поєднувати як з класичними жакетами та підборами, так і oversize-світшотами або кросівками. Один елемент - десятки варіантів стилізації.

Баланс пропорцій

Об'ємні джинси створюють ефект візуальної гармонії, особливо в поєднанні з короткими топами, жакетами або приталеними сорочками.

Джамала показала модні джинси (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)