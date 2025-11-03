Как носить широкие джинсы осенью: Джамала показала два стильных "лука"

Певица Джамала показала, как носить широкие джинсы осенью, объединяя комфорт и стиль. Артистка продемонстрировала два образа и доказала, что этот трендовый фасон остается универсальной базой гардероба.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал It’s me, Jamala.
Образ 1 - повседневный шик
На первом фото артистка появилась в расслабленном, но продуманном образе, который объединил комфорт и трендовые элементы.
Низ: широкие джинсы свободного кроя светло-голубого цвета - ключевой тренд последних сезонов.
Верх: лонгслив с принтом и надписями, придающий образу оригинальности.
Аксессуары: бейсболка розового оттенка, темный кожаный ремень и красно-розовые кроссовки, которые создают цветной акцент.
Такой лук идеально подходит для путешествий и повседневного отдыха, оставаясь стильным и непринужденным.
Образ 2 - стильная осень в городе
На втором снимке Джамала показала, как адаптировать те же широкие джинсы для осенних прогулок по городу.
Верхний слой: черный блейзер или жакет прямого кроя, придающий строгости и структуры.
Под ним: черная футболка или лонгслив в сочетании с клетчатой рубашкой в черно-красных тонах для фактурности и цветового контраста.
Низ: широкие джинсы
Аксессуары: черная сумка через плечо, массивные ботинки на толстой подошве, лаконичная цепочка.
Результат - элегантный и современный городской лук с нотками гранжа.
Комфорт и практичность
В отличие от узких моделей, широкие джинсы не сковывают движения и подходят для любой фигуры. Они обеспечивают удобство в повседневной жизни, сохраняя при этом стильный вид.
Эстетика 90-х и 2000-х
Ретро-настроения снова в моде. Многие бренды возвращаются к свободным силуэтам, вдохновляясь streetstyle-культурой начала 2000-х.
Универсальность
Такие джинсы легко сочетать как с классическими жакетами и каблуками, так и oversize-свитшотами или кроссовками. Один элемент - десятки вариантов стилизации.
Баланс пропорций
Объемные джинсы создают эффект визуальной гармонии, особенно в сочетании с короткими топами, жакетами или приталенными рубашками.
