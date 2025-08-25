Як носити літні речі восени: стильні поєднання, які працюють

Осінь - не привід ховати літній одяг у дальній кут шафи. Легкі сукні, топи та футболки легко адаптувати до прохолодної погоди, якщо правильно поєднувати їх з теплими речами.
РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки Олени Шевченко розповідає, як це зробити, щоб виглядати стильно.
Коли літо поступається місцем осені, настає ідеальний час для модних експериментів. Не обов'язково ховати літній гардероб у найвіддаленіший куток шафи - достатньо додати трохи тепла, фактур і фантазії.
Секрет стильного міжсезонного образу простий: легка літня річ + щільна осіння = стиль без зайвих витрат.
Контраст фактур: легке + щільне
Ключ до осіннього стилю - у поєднанні контрастів. Наприклад, лляна сукня легко адаптується до осені, якщо доповнити її в'язаним светром або шкіряною курткою. Легкість тканини отримує нове звучання поруч із важчими матеріалами.
Багатошаровість - must-have сезону
Те, що влітку було самостійним луком, восени стає частиною багатошарових комбінацій. Топ, що влітку одягався на голе тіло, зараз можна поєднати з сорочкою, а зверху накинути бомбер або тренч. Це не тільки про стиль, а й про функціональність у непостійну погоду.
Гра текстур
Осінь - це сезон текстур. Гладкий сатин набуває глибини поруч із твідом, а шифон "заговорить" по-новому в компанії деніму або шкіри. Поєднуйте матове і глянсове, об'ємне і делікатне - і створюйте свою модну мову.
Візуальна "вага"
Осінній образ - це ще й баланс "ваги". Повітряні тканини гармонійно виглядають з візуально "важкими" речами. Наприклад, шифонова блузка зі шкіряною спідницею має свіжий і елегантний вигляд. Тут важливе не буквальне відчуття ваги, а щільність і характер матеріалів.
Лляна сукня + грубий кардиган
Влітку з сандалями, восени - з кардиганом у стилі оверсайз і черевиками. Контраст "повітряного + важкого".
Сукня-комбінація + твідовий піджак
Сатин або шовк самі по собі "голі". З твідом стають цільними.
Шифонова блуза + джинси + тренч
Влітку - з шортами. Восени - баланс із грубим денімом і плащовою тканиною.
Біла футболка + сатинова спідниця міді + шкіряна косуха
Легкий романтичний образ стає стильним і контрастним завдяки "жорсткій" шкірі.
Топ на бретелях + сорочка оверсайз + пальто
Літня база стає багатошаровою основою для осіннього гардероба.
Міжсезоння - це не про обмеження, а про можливості. Ваша літня сукня ще послужить, достатньо додати осінню нотку. Не бійтеся змішувати, експериментувати та відкривати нові комбінації. Осінь - час для стильних рішень.
