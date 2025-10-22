Як носити джинси восени 2025: модний "лук" Дженніфер Лопес

Ключові елементи образу

Основою вбрання став класичний вовняний блейзер сірого відтінку. Співачка вибрала жакет з дрібним візерунком типу "ялинка", який надає образу глибини. Крій піджака - злегка оверсайз, що відповідає актуальним тенденціям і створює ефект невимушеної елегантності.

Під верхнім одягом - джинсова сорочка в поєднанні з чорною краваткою.

Цей прийом підтримує стиль подвійного деніму (denim on denim), який залишатиметься трендовим ще не один сезон.

Особливу увагу привертає чорна краватка, зав'язана недбало - вона додає маскулінної сміливості та розбавляє чистий денім ефектною деталлю.

Ще один трендовий акцент - джинси з підворотами. Модель прямого крою в класичному синьому кольорі доповнена широкими манжетами. Такий фасон не тільки стильний, а й ефектно демонструє взуття.

Взуття та аксесуари: акценти, які формують характер образу

"Лук" доповнюють масивні замшеві ботильйони насиченого коричневого відтінку.

Взуття на платформі та стійких підборах не тільки додає зросту, а й врівноважує вільний силует джинсів. Це поєднання зручності та візуального ефекту - один з головних модних трендів сезону.

З аксесуарів - сонцезахисні окуляри-авіатори з коричневим тонуванням, що надають образу легкого ретро-настрою.

Крім того, під піджаком видно шкіряний ремінь з класичною пряжкою, що підкреслює талію та надає структурності всьому аутфіту.

Дженніфер Лопес створила образ, який вдало поєднує жіночність і силу, класику і тренди.

Осінній "лук" з маскулінними елементами - чудовий приклад того, як можна експериментувати з силуетами, фактурами та багатошаровістю. Такий підхід дає змогу залишатися в тренді й водночас зберігати індивідуальність.

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)