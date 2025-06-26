Як носити джинси з підборами: лук акторки Світлицької, який захочеться повторити

Який образ обрала Олена Світлицька

Для виходу на захід артистка обрала стильний образ. Його основа - джинси прямого крою з блакитного деніму. Вони мають потертості, що надає їм невимушеного вигляду.

Доповнити розслаблені джинси вона вирішила джинсовою сорочкою, а також боді нюдового кольору, яке щільно прилягає до тіла, підкреслюючи фігуру.

Накинута поверх боді "джинсівка" надає образу багатошаровості та завершеності.

Завершити свій лук вона вирішила невеликою, елегантною сумочкою, а також чорними босоніжками на підборах. Вони додають образу жіночності, попри загальний кежуал-стиль.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Який це стиль

Такий поєднує в собі елементи кількох стилів, але найточніше його можна описати як Smart Casual або Glam Casual (іноді називають "гламурний кежуал").

Casual (кежуал): основа образу - це джинси та джинсова куртка, які є класичними елементами повсякденного стилю. Комфорт і практичність - ключові риси кежуалу.

Smart Casual (смарт-кежуал): цей стиль передбачає поєднання повсякденних речей із більш елегантними. Нюдовий боді й чорні босоніжки на підборах надають образу витонченості та роблять його більш "ошатним", ніж звичайний кежуал з футболкою і кросівками. Це дає змогу виглядати стильно, але при цьому не дуже формально.

Glam Casual / Street Style (гламурний кежуал / вуличний стиль): широкі джинси, певна невимушеність в одязі (накинута куртка), а також загальний сучасний вигляд з доглянутою зачіскою та макіяжем, що додає образу лиску, вказують на вплив вуличного стилю та елементи. Чорна сумочка також додає вишуканості.

Світлицька задає тренди (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Як повторити лук Світлицької

Топ або боді нюдового кольору

Обирай щільний, обтислий верх у тілесному або світло-бежевому відтінку. Такий елемент добре підкреслює фігуру і надає образу чистоти та елегантності.

Широкі джинси (wide leg або baggy)

Світло-блакитні джинси з потертостями - ключ до невимушеності. Важливо, щоб вони мали високу посадку і створювали розслаблений силует.

Джинсова сорочка або куртка

Можна просто накинути її на плечі або закатати рукави - це створює багатошаровість і додає стилю. Добре, якщо верхній денім трохи відрізнятиметься за тоном від джинсів.

Чорні босоніжки на підборах

Мінімалістичні, з відкритим носком або ремінцями - вони надають жіночності та витягують весь образ. Це баланс між комфортом і шиком.

Маленька чорна сумочка

Ідеально - через плече, з ланцюжком або ефектною ручкою. Вона надає елегантного акценту і робить образ завершеним.

Макіяж і зачіска

Природний макіяж з акцентом на очі та губи, хвилясте розпущене волосся - все дуже легке і літнє, без перевантаження.

Олена Світлицька (фото: instagram.com/olena_svitlytska)