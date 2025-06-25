Донька Кравець показала ідеальну сукню для відпустки, яка підійде кожній модниці
22-річна донька телеведучої Олени Кравець Марія продемонструвала ідеальну сукню для відпустки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дівчини.
Який "лук" обрала донька Кравець
Марія обрала вбрання в довжині максі молочного кольору. Сукня вільного крою, яка додає образу легкості та повітряності.
Особливістю сукні є широкий V-подібний виріз, прикрашений рюшами, що підкреслює жіночність.
Дочка Кравець показала ідеальну сукню для відпустки (фото: instagram.com/maarriill)
Судячи з усього вона виготовлена з бавовни або льону, який ідеально підходить для спекотної пори року.
Образ Марії Кравець дуже ніжний, романтичний, чудово поєднується з навколишнім ландшафтом. Він підкреслює природну красу і легкість. Цей лук ідеально вписується в атмосферу літнього вечора на природі, асоціюючись зі свободою, спокоєм і красою.
Марія Кравець (фото: instagram.com/maarriill)
Стиль
Сукня на фото відповідає стилю Прованс, а також має елементи бохо.
Вільний крій
Сукня не облягає фігуру, що створює відчуття легкості, комфорту і невимушеності, характерне для цих стилів.
Легка тканина
Виглядає як бавовна, льон або інша натуральна дихаюча тканина, що є ключовим для стилів, натхненних природою та комфортом.
Рюші
Ці деталі надають жіночності, ніжності та романтичності, що часто зустрічається в стилі Прованс.
Тонкі бретельки
Підкреслюють легкість сукні та відкривають плечі, що також типово для літніх, невимушених образів.
Колір
Світлий, нейтральний (молочний, кремовий, світло-бежевий) ідеально поєднується з природними пейзажами та підкреслює ніжність.
Марія Кравець показала ідеальну сукню для відпустки (фото: instagram.com/maarriill)
Чому така сукня підійде будь-якій модниці
Комфорт: вільний крій не обмежує рухи, дозволяє шкірі дихати, що робить її ідеальною для спекотної погоди.
Приховує недоліки та підкреслює переваги: вона вільно спадає по фігурі, делікатно приховуючи ті ділянки, на які, можливо, не хочеться акцентувати (наприклад, живіт або стегна). Водночас може підкреслити витонченість ключиць (завдяки V-вирізу) або рук.
Підходить для різних типів фігури: вільний крій пасує для більшості типів фігури - від тендітних до пишних, оскільки не має жорстких ліній, які б "різали" силует.
Легко адаптується: таку сукню можна стилізувати по-різному: від повсякденного образу (з сандалями чи кедами) до більш елегантного (з босоніжками на підборах та витонченими аксесуарами).
База для аксесуарів: простота сукні робить її ідеальною "базою" для експериментів з аксесуарами. Великі прикраси, етнічні пояси, капелюхи, хустки - все це може змінити її характер.
Відповідає трендам: поєднання комфорту, натуральних тканин і легкого стилю Прованс або бохо є актуальним трендом, який цінується за його природність і невимушеність.
Марія Кравець показала ідеальну сукню для відпустки (фото: instagram.com/maarriill)
Вас також може зацікавити
- Які парфуми любить Аліна Шаманська
- Дружина Віктора Павліка показала сукню в романтичному стилі
- Як виглядає наймодніша спідниця на літо 2025.