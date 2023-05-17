Як непрацюючим українцям отримати стаж для пенсії: роз'яснення від уряду

"Для тих, хто офіційно не працює, добровільно сплачені внески - це набутий страховий стаж та заробітна плата для майбутньої пенсії, для працюючих – збільшена заробітна плата", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за нових умов, добровільно сплачувати страхові внески на пенсійне страхування можуть лише особи, які не отримують пенсію, тобто не є пенсіонерами.

"Тобто якщо людина вже отримує пенсію, то новий механізм сплати добровільних внесків не для неї", - додають спеціалісти.

В такому випадку збільшити пенсійні виплати пенсіонера можна, за допомогою благодійних пожертв.

"У разі здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70 % суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта 30 % - як фінансовий ресурс на фінансування пенсій інших пенсіонерів", - зазначається на сайті порталу.

Як повідомлялось, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".