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Как неработающим украинцам "заработать" стаж для пенсии: разъяснение от правительства

Фото: как неработающим украинцам "заработать" стаж для пенсии (flickr_com)
Автор: Наталия Гурковская

Размер пенсии в Украине напрямую зависит от страхового стажа и размера зарплаты. Для тех, кто официально не работает, существует возможность увеличить страховой стаж с помощью добровольных взносов, но есть условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Для тех, кто официально не работает, добровольно уплачены взносы - это приобретенный страховой стаж и заработная плата для будущей пенсии, для работающих - увеличенная заработная плата", - говорится в сообщении.

При этом, при новых условиях, добровольно оплачивать страховые взносы на пенсионное страхование могут только лица, не получающие пенсию, то есть не пенсионеры.

"То есть человек уже получает пенсию, то новый механизм уплаты добровольных взносов не для него", - добавляют специалисты.

В таком случае увеличить пенсионные выплаты пенсионера можно с помощью благотворительных пожертвований.

"В случае осуществления персонализированной благотворительного пожертвования 70% суммы направляется для выплаты пенсии выбранному пенсионеру, а остальные 30% - как финансовый ресурс на финансирование пенсий других пенсионеров", - отмечается на сайте портала.

Как сообщалось, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

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