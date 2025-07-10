Как назвать дочь, чтобы ей везло в жизни: эти старинные украинские имена до сих пор актуальны
Выбор имени для дочери - ответственный шаг для родителей. Ведь имя должно не только звучать красиво, подходить под фамилию, но и может влиять на характер, судьбу, даже удачу ребенка.
Какие украинские имена принесут девочке счастье и подарят удачу, рассказывает РБК-Украина.
Какое имя считается счастливым
В украинской традиции счастливыми называли имена, которые:
- связаны с природой, чистотой, светом
- имеют положительное значение в переводе
- часто встречаются в обрядах, песнях и народных сказках
- несут мягкую, теплую или сильную энергетику
Счастливые украинские имена для девушек
Зоряна
Имя связано с небом, светом, звездами. В культуре символизирует надежду, ясность ума, мечту. Девушки с этим именем часто имеют творческую натуру, глубокую чувственность и внутренний свет.
Богдана
Женский вариант имени "Богдан". Символизирует Божий дар, ребенка с особой судьбой. Считается, что такие девушки имеют сильную защиту и природную мудрость.
Лада
Имя связано со славянской богиней любви и согласия. В народе считали, что имя приносит мир, гармонию и добрый нрав в личной жизни.
Вера
С греческого означает "вера". Но в украинской культуре это имя стало самостоятельным символом стойкости, светлого духа и моральной силы.
Дарья
Хотя имя имеет персидские корни, оно прочно укоренилось в украинской традиции. Символизирует дар, благословение. Девушки с этим именем часто щедрые, искренние и открытые.
Мирослава
"Слава мира" или "та, что прославляет мир". Имя имеет глубокое значение и положительную энергетику. Олицетворяет спокойствие, благородство и целостность.
Стефания
Имя происходит от греческого "стефанос" - венец, корона. В украинской традиции закрепилось как символ благородства, достоинства и признания. Стефании часто имеют сильный характер и доброе сердце.
Квитослава
Редкое, но очень поэтическое имя, которое переводится как "слава цветов" или "та, что цветет славу". Связано с образом весны, цветения, женственности. Имеет мягкую энергетику и считается именем для счастливого ребенка.
Олеся
Уменьшенное от Александра, но в украинском языке стало отдельным полноценным именем. Олицетворяет защиту, мудрость и независимость. Олеси часто имеют творческую натуру и гибкое мышление.
Ярина
Традиционное украинское имя, связанное с весной, жизнью, возрождением. Часто символизирует силу духа, энергию, доброе начало. В фольклоре Ярины часто упоминаются как жизнерадостные, доброжелательные девушки.
Как выбирать имя
- Обратите внимание на значение имени, а не только на звучание
- Возможно имя имеет положительное упоминание в вашей семье
- Скажите имя вслух вместе с фамилией - оно должно звучать гармонично
- Проговорите вслух несколько имен и прислушайтесь - какое вам звучит теплее и к сердцу
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При написании материала использованы источники: словарь украинских имен языковеда Ю. Редько, работы фольклориста А. Воропая, украинские народные песни и колыбельные, этнографические статьи.