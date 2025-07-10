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Как назвать дочь, чтобы ей везло в жизни: эти старинные украинские имена до сих пор актуальны

Четверг 10 июля 2025 08:10
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Как назвать дочь, чтобы ей везло в жизни: эти старинные украинские имена до сих пор актуальны Лучшие украинские имена для девочки, которые точно принесут счастье (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Выбор имени для дочери - ответственный шаг для родителей. Ведь имя должно не только звучать красиво, подходить под фамилию, но и может влиять на характер, судьбу, даже удачу ребенка.

Какие украинские имена принесут девочке счастье и подарят удачу, рассказывает РБК-Украина.

Какое имя считается счастливым

В украинской традиции счастливыми называли имена, которые:

  • связаны с природой, чистотой, светом
  • имеют положительное значение в переводе
  • часто встречаются в обрядах, песнях и народных сказках
  • несут мягкую, теплую или сильную энергетику

Счастливые украинские имена для девушек

Зоряна

Имя связано с небом, светом, звездами. В культуре символизирует надежду, ясность ума, мечту. Девушки с этим именем часто имеют творческую натуру, глубокую чувственность и внутренний свет.

Богдана

Женский вариант имени "Богдан". Символизирует Божий дар, ребенка с особой судьбой. Считается, что такие девушки имеют сильную защиту и природную мудрость.

Лада

Имя связано со славянской богиней любви и согласия. В народе считали, что имя приносит мир, гармонию и добрый нрав в личной жизни.

Вера

С греческого означает "вера". Но в украинской культуре это имя стало самостоятельным символом стойкости, светлого духа и моральной силы.

Дарья

Хотя имя имеет персидские корни, оно прочно укоренилось в украинской традиции. Символизирует дар, благословение. Девушки с этим именем часто щедрые, искренние и открытые.

Мирослава

"Слава мира" или "та, что прославляет мир". Имя имеет глубокое значение и положительную энергетику. Олицетворяет спокойствие, благородство и целостность.

Стефания

Имя происходит от греческого "стефанос" - венец, корона. В украинской традиции закрепилось как символ благородства, достоинства и признания. Стефании часто имеют сильный характер и доброе сердце.

Квитослава

Редкое, но очень поэтическое имя, которое переводится как "слава цветов" или "та, что цветет славу". Связано с образом весны, цветения, женственности. Имеет мягкую энергетику и считается именем для счастливого ребенка.

Олеся

Уменьшенное от Александра, но в украинском языке стало отдельным полноценным именем. Олицетворяет защиту, мудрость и независимость. Олеси часто имеют творческую натуру и гибкое мышление.

Ярина

Традиционное украинское имя, связанное с весной, жизнью, возрождением. Часто символизирует силу духа, энергию, доброе начало. В фольклоре Ярины часто упоминаются как жизнерадостные, доброжелательные девушки.

Как выбирать имя

  • Обратите внимание на значение имени, а не только на звучание
  • Возможно имя имеет положительное упоминание в вашей семье
  • Скажите имя вслух вместе с фамилией - оно должно звучать гармонично
  • Проговорите вслух несколько имен и прислушайтесь - какое вам звучит теплее и к сердцу

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При написании материала использованы источники: словарь украинских имен языковеда Ю. Редько, работы фольклориста А. Воропая, украинские народные песни и колыбельные, этнографические статьи.

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