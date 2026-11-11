Як найбільш ефективно використовуються дрони-розвідники у ЗСУ: пояснення експерта

За його словами, сьогодні на полі бою перевагу дає не один універсальний безпілотник, а система, у якій є достатньо різних засобів для різних завдань. Тому важливо, щоб у військових були не лише найтехнологічніші рішення, а й доступні розвідники, які можна використовувати щодня й у достатній кількості.

Серед ключових задач дронів-розвідників - дорозвідка раніше зафіксованих об'єктів, підтвердження вогневого ураження, об'єктивний контроль. Деякі моделі виконують і функцію ретранслятора та цілевказівника для ударних дронів, коли ті працюють у парі.

Розвідники бувають мультироторного та літакового типів. В умовах інтенсивних бойових дій і необхідності убезпечити екіпажі літаковий тип має очевидні переваги. Наприклад, мультироторні (Mavic, Autel та подібні) працюють у радіусі 7-15 кілометрів, а їхні екіпажі змушені перебувати в так званій кілзоні, впритул до лінії зіткнення.

Літаковий тип дає принципово інший радіус - від 30 до 100 кілометрів і більше - і можливість вести розвідку, коригувати вогонь, фіксувати результати ударів, не наражаючи екіпаж на пряму загрозу. Це не просто більша дальність, а інший клас завдань і інший рівень безпеки.

Серед розвіддронів є і відомі платформи в нових версіях, і абсолютно нові рішення - від дорогих багатофункціональних комплексів на кшталт GOR та RayBird з радіусом дії до 250-260 км і робочою висотою 3500-5500 м до доступних масових рішень, призначених для щоденної тактичної роботи.