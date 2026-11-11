Как наиболее эффективно используются дроны-разведчики в ВСУ: объяснение эксперта

По его словам, сегодня на поле боя предпочтение дает не один универсальный беспилотник, а система, в которой есть достаточно разных средств для разных задач. Поэтому важно, чтобы у военных были не только технологичные решения, но и доступные разведчики, которые можно использовать ежедневно и в достаточном количестве.

Среди ключевых задач дронов-разведчиков - доразведка ранее зафиксированных объектов, подтверждение огневого поражения, объективный контроль. Некоторые модели выполняют и функцию ретранслятора и целеуказателя для ударных дронов, работающих в паре.

Разведчики бывают мультироторного и самолетного типов. В условиях интенсивных боевых действий и необходимости обезопасить экипажи самолетный тип имеет очевидные преимущества. К примеру, мультироторные (Mavic, Autel и подобные) работают в радиусе 7-15 километров, а их экипажи вынуждены находиться в так называемой килзоне, вплотную к линии столкновения.

Самолетный тип дает принципиально другой радиус - от 30 до 100 километров и более - и возможность вести разведку, корректировать огонь, фиксировать результаты ударов, не подвергая экипажу прямой угрозы. Это не просто большая дальность, а другой класс задач и другой уровень безопасности.

Среди разведдронов есть и известные платформы в новых версиях, и совершенно новые решения - от дорогих многофункциональных комплексов типа GOR и RayBird с радиусом действия до 250-260 км и рабочей высотой 3500-5500 м до доступных массовых решений, предназначенных для ежедневной тактической работы.