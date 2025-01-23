Як навчитися їздити на машині економно: поради водіям

Коли авто в повному порядку, найбільший внесок в економію пального може зробити саме водій – правильно керуючи машиною. Автожурналісти rbc.ua підготували кілька правил раціонального водіння, які нескладно засвоїти кожному.

Перш за все слід зрозуміти, що нічого особливо хитрого в економічному керуванні машиною немає, і якогось спеціального навчання для цього не потребується.

Розумні оберти двигуна. У кожної моделі є свій діапазон найбільш економічних обертів, і ці цифри можна дізнатись з заводської документації або з підкажчика перемикання передач на щитку приладів. Але в цілому цей показник схожий у всіх сучасних моторів, як бензинових, так і дизельних: 1500 – 2500 об./хв. Відповідно, треба тримати стрілку тахометра саме в цих межах, і переключати передачі вгору, не розкручуючи двигун вище цього діапазону. Але на підйомах, на повністю завантаженій машині та при обгонах від цього правила можна і треба відступати;

Правильний розгін. При кожному прискоренні витрачаються додаткові грами пального, тому розганяйте машину енергійно, не "в підлогу", але й не затягуючи процес. При тому прискорюйтесь так би мовити, в один підхід: давши газу, перемикайте відповідну передачу і відразу досягайте швидкості, на якій плануєте продовжувати рух тривалий час;

Правильний рух накатом. Якщо машина котиться з гори на увімкненій передачі і при відпущеній педалі газу, надходження пального в циліндри перекрито. Але коли авто котиться на нейтралі, двигун споживає пальне, бо працює на холостому ходу. Проте, машин с автоматичними коробками передач це правило економії не стосується – у них двигун найчастіше залишається працюючим, щоб приводився насос гідросистеми коробки;

Прогнозуйте свій рух. Передбачати ситуацію на кількасот метрів вперед корисно не тільки з точки зору безпеки, а й для економії пального. Враховуйте ситуацію на дорозі і дорожні знаки попереду. Тобто не розганяйтесь даремно, скажімо, до четвертої передачі, якщо через 100 м попереду буде червоний сигнал світлофора чи перехрестя з пожвавленим трафіком. І не слід обганяти автобус за сто метрів від його зупинки з "кишенею", на яку він все одно заїде, щоб забрати пасажирів. Те саме і на заміській трасі: побачивши попереду підйом з відгалуженням додаткової смуги, не поспішайте обганяти велику вантажівку, бо вона скоро сама звільнить вам дорогу, змістившись правіше;

Плануйте маршрут. У великому місті є сенс прокладати маршрут так, щоб уникати руху у тягнучках, стояння у пробках, просування через численні перехрестя з світлофорами. Короткий маршрут з зупинками і рушаннями буде не таким вигідним, як довший за кілометражем, але з мінімумом зупинок і перемикань передач (навіть якщо у вас АКП). Пам’ятайте, що для більшості нинішніх легковиків найбільш економічна швидкість – порядку 80–85 км/год на вищий передачі;

Нічого зайвого. Нагадаємо, що заявлені автовиробником показники витрати пального коректні для заводської комплектації автомобіля. Тобто майте на увазі, що чималого відсотку до апетиту двигуна додають, наприклад, нестандартні громіздкі бризковики, багажник на даху, велика антена, різного роду мухобійки на капоті та накладні вітровички на вікнах. Всі ці елементи починаються даватись взнаки на швидкостях більше 50 – 60 м/год. Тож якщо ви взялися всерйоз боротись за економію пального, цих неоднозначних аеродинамічних елементів треба позбутись.

Коротко

Як бачите, економічне водіння не складатиме великої проблеми для більш-менш досвідченого водія. Але мало навчитись вчасно перемикати передачі і не перекручувати двигун – важливо також довести ці навички до автоматизму. Щоб раціональне водіння не вимагало від вас особливого напруження, доведеться протягом кількох днів їздити, зосередившись на виконанні описаних вище прийомів, і тоді вони закріпляться у вигляді стійких навичок.