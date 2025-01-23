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Как научиться ездить на машине экономно: советы водителям

Четверг 23 января 2025 19:00
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Как научиться ездить на машине экономно: советы водителям Фото: как научиться ездить на машине экономно (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Когда авто в полном порядке, наибольший вклад в экономию горючего может сделать именно водитель - правильно управляя машиной. Автожурналисты rbc.ua подготовили несколько правил рационального вождения, которые несложно усвоить каждому.

Об основных приемах экономичного вождения машины читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.

Прежде всего следует понять, что ничего особо хитрого в экономичном управлении машиной нет, и какого-то специального обучения для этого не требуется.

Как научиться ездить на машине экономно: советы водителям

Умные обороты двигателя. У каждой модели есть свой диапазон наиболее экономичных оборотов, и эти цифры можно узнать из заводской документации или из подсказчика переключения передач на щитке приборов. Но в целом этот показатель похож у всех современных моторов, как бензиновых, так и дизельных: 1500 - 2500 об./мин. Соответственно, надо держать стрелку тахометра именно в этих пределах, и переключать передачи вверх, не раскручивая двигатель выше этого диапазона. Но на подъемах, на полностью загруженной машине и при обгонах от этого правила можно и нужно отступать;

Правильный разгон. При каждом ускорении расходуются дополнительные граммы топлива, поэтому разгоняйте машину энергично, не "в пол", но и не затягивая процесс. При этом ускоряйтесь так сказать, в один подход: дав газу, переключайте соответствующую передачу и сразу достигайте скорости, на которой планируете продолжать движение длительное время;

Правильное движение накатом. Если машина катится с горы на включенной передаче и при отпущенной педали газа, поступление топлива в цилиндры перекрыто. Но когда авто катится на нейтрали, двигатель потребляет топливо, потому что работает на холостом ходу. Однако, машин с автоматическими коробками передач это правило экономии не касается - у них двигатель чаще всего остается работающим, чтобы приводился насос гидросистемы коробки;

Прогнозируйте свое движение. Предвидеть ситуацию на несколько сотен метров вперед полезно не только с точки зрения безопасности, но и для экономии горючего. Учитывайте ситуацию на дороге и дорожные знаки впереди. То есть не разгоняйтесь зря, скажем, до четвертой передачи, если через 100 м впереди будет красный сигнал светофора или перекресток с оживленным трафиком. И не следует обгонять автобус в ста метрах от его остановки с "карманом", на который он все равно заедет, чтобы забрать пассажиров. То же самое и на загородной трассе: увидев впереди подъем с ответвлением дополнительной полосы, не спешите обгонять большой грузовик, потому что он скоро сам освободит вам дорогу, сместившись правее;

Планируйте маршрут. В большом городе есть смысл прокладывать маршрут так, чтобы избегать движения в тянучках, стояния в пробках, продвижения через многочисленные перекрестки со светофорами. Короткий маршрут с остановками и троганиями будет не таким выгодным, как более длинный по километражу, но с минимумом остановок и переключений передач (даже если у вас АКП). Помните, что для большинства нынешних легковушек наиболее экономичная скорость - порядка 80-85 км/ч на высший передаче;

Ничего лишнего. Напомним, что заявленные автопроизводителем показатели расхода топлива корректны для заводской комплектации автомобиля. То есть имейте в виду, что немалый процент к аппетиту двигателя добавляют, например, нестандартные громоздкие брызговики, багажник на крыше, большая антенна, разного рода мухобойки на капоте и накладные ветровички на окнах. Все эти элементы начинают давать о себе знать на скоростях более 50 - 60 м/ч. Поэтому если вы взялись всерьез бороться за экономию топлива, от этих неоднозначных аэродинамических элементов надо избавиться.

Как научиться ездить на машине экономно: советы водителям

Коротко

Как видите, экономичное вождение не составит большой проблемы для более-менее опытного водителя. Но мало научиться вовремя переключать передачи и не перекручивать двигатель - важно также довести эти навыки до автоматизма. Чтобы рациональное вождение не требовало от вас особого напряжения, придется в течение нескольких дней ездить, сосредоточившись на выполнении описанных выше приемов, и тогда они закрепятся в виде устойчивых навыков.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, чего нельзя делать на машине с автоматом.

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