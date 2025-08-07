Як наважитися на побачення після розриву або втрати: секрети, про які ніхто не говорить

Поради для тих, хто боїться нових побачень

Розрив або втрата коханою людини - це дуже важке психологічне переживання і на те, щоб відновитися, потрібні не тижні, а місяці та роки.

Вам важко дивитися на закохані пари, ви їсте вечорами морозиво під романтичні фільми, але думка про нові побачення та стосунки викликають у вас страх.

"Розрив - це як падіння з велосипеда обличчям в асфальт. Боляче, часом соромно і певний час не хочеться навіть дивитися в сторону нових "велосипедів". Але ви й не повинні одразу мчати на швидкості 80 км/на годину. Вам спочатку потрібно встати, потім загоїти рани, стати міцніше", - каже експерт.

Він дав декілька порад, як справитися зі страхами:

Не поспішайте

Перш ніж іти на побачення, дайте собі час пережити розрив або втрату. Якщо ви досі відчуваєте сильні емоції щодо колишнього партнера, нові стосунки не стануть "ліками" від болю. Замість цього, вони можуть перетворитися на спробу замінити людину, а це нечесно ні щодо вас, ні щодо потенційного партнера.

Змініть очікування

Перестаньте сприймати кожне побачення як пошук "кохання всього життя". Нехай це буде просто зустріч з новою людиною.

"Ваша мета - провести час, поспілкуватися, отримати новий досвід. Це знімає тиск і дозволяє бути більш розслабленим. Дозвольте собі просто жити", - радить Віталій Курсік.

Не бійтеся бути собою

Не намагайтеся здаватися веселішим, розумнішим чи більш успішним, ніж ви є. Ваші життєві шрами та досвід - це частина вас, і вони не визначають вашу особистість. Справжня "хімія" виникає, коли люди бачать одне одного такими, якими вони є насправді.

"Не намагайтеся спеціально сподобатися, краще думайте про те, чи подобається вам ця нова людина. Будьте собою - це найпривабливіша якість. Щирість помітна завжди, у будь-якому віці. А ще - будьте впевнені у собі", - додає фахівець.

Слухайте себе

Йдіть на побачення, коли відчуєте внутрішній інтерес. Це має бути ваше бажання, а не вимушений крок, щоб "забути" або "багато часу вже минуло", чи тиснуть родичі та друзі. Це має бути рух вперед, а не втеча від минулого.

"Часом щасливі моменти нас очікують саме тоді, коли ми їх не чекали й нова людина може стати вашим другом або побачення заради розваги стане початком нової романтичної історії", - резюмує Віталій Курсік.