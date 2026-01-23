Як НАТО залучене до мирних переговорів по Україні: глава місії дала відповідь

За її словами, НАТО стало залученим у процеси, які стосуються завершення війни, завдяки лідерству генерального секретаря Марка Рютте.

Вона наголосила, що залучення Альянсу не обмежується посиленням оборони через програми PURL та "Рамштайн".

"Це не тільки про посилення нашого захисту, але й автоматично про зміцнення нашої переговорної позиції", - зазначила вона.

Гетьманчук також розповіла про залучення НАТО до гарантій безпеки.

"З точки зору розробки інфраструктури гарантій безпеки і взагалі політичних рішень щодо завершення війни, НАТО почало повноцінно брати участь у зустрічах "коаліції охочих", - сказала вона.

Насправді, за словами дипломатки, це "був великий крок для Альянсу, тому що до того НАТО і "коаліція охочих" існували у двох окремих реальностях".

"Це змінилось кардинально: Генсек НАТО бере участь у зустрічах лідерів Коаліції охочих, причому, якщо є елемент фізичної присутності, то він присутній особисто. Його керівник офісу Джефрі Ван Льовен присутній на відповідних зустрічах радників з національної безпеки", - розповіла глава місії.

Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі (SACEUR) генерал Алексус Грінкевич також бере участь у зустрічах щодо військової складової гарантій безпеки.

"А оскільки Грінкевич має подвійну посаду - також є командувачем Європейського командування США - він безпосередньо долучений до обговорення того, яким чином має бути сформована американська підтримка (backstop) для багатонаціональних сил, що будуть розміщені в Україні після припинення активних бойових дій", - пояснила Гетьманчук.

Таким чином НАТО залучене до цих процесів безпосередньо через участь в обговореннях у рамках "коаліції охочих" і в форматах, де напрацьовуються гарантії безпеки.

Але також воно залучене і опосередковано - через координацію постачань військової допомоги, посилюючи оборонні зусилля і переговорну позицію України.