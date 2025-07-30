Як нас обманюють під час купівлі смартфонів: 8 трюків маркетологів, про які варто знати

Товщина і вага складних смартфонів

Один із найсвіжіших маркетингових ходів - це дивна арифметика під час вимірювання товщини та ваги складних смартфонів.

Виробники використовують різні методи: одні рахують товщину пристрою в складеному вигляді від зовнішнього екрана до задньої кришки, ігноруючи виступ камери - це стало стандартною практикою. Але, наприклад, HONOR пішла далі і не враховує навіть захисну плівку на внутрішньому екрані.

Це з'ясувалося після того, як один з інсайдерів в X (раніше Twitter) помітив: Samsung Galaxy Z Fold 7 виявився тоншим за заявлений "найтонший складаний смартфон у світі" HONOR Magic V5. Пізніше стало відомо, що OPPO також застосовує цей метод.

Проблема в тому, що ця захисна плівка не знімається користувачем, і її виключення з розрахунків - спірний прийом. Згідно зі спостереженнями, Google і Samsung використовують більш чесний метод вимірювання.

Крім того, HONOR, OPPO і vivo також вказують вагу пристрою без внутрішньої захисної плівки, що візуально робить смартфон "легшим", хоча за фактом це не так. Іронія в тому, що сучасні складані пристрої вже стали досить тонкими і легкими - але виробники продовжують спотворювати цифри заради маркетингу.

Виробники використовують різні методи підрахунку товщини (фото: Android Authority)

Оптичний зум

Заяви про якість зуму в смартфонах - ще одна зона маркетингових маніпуляцій.

Наприклад, HUAWEI Pura 80 Ultra рекламується як пристрій з однією 50-мегапіксельною камерою, що підтримує "оптичний зум" від 3,7x до 9,4x. Однак аналіз технічних характеристик показує, що реальний оптичний зум - 4,7x, а все інше - просто обрізка зображення (кроп).

На 3,7x пристрій дійсно робить 50 МП фото, але на 9,4x - ні. Це означає, що "оптичний" зум - лише маркетинговий термін.

Подібними прийомами користуються і Samsung, і Google: вони називають кроп з основного сенсора "2-кратною оптичною якістю зуму", що звучить як "оптичний зум", але на ділі - це цифрове наближення, просто в хорошій якості.

Так, такі знімки мають пристойний вигляд, але втрачають переваги оптики, включно зі зниженням шуму, кращою яскравістю і динамічним діапазоном. Термін "optical-quality" по суті не має технічного сенсу - це безпечний з юридичного погляду спосіб нав'язати ефектну фразу.

Якщо ви думаєте, що це максимум, - Apple пішла далі.

На сторінці характеристик iPhone 16 і iPhone 16 Plus компанія заявляє, що смартфони підтримують "2-кратний оптичний" і "2-кратний телеоб'єктив", хоча насправді вони не мають ні телефотооб'єктива, ні перископічної камери.

Очевидно, що таким чином Apple намагається створити у користувачів враження, ніби зум реалізований оптично, хоча це просто кроп з основного сенсора.

ШІ-функції на відео не завжди такі швидкі

Багато брендів хваляться "миттєвою" роботою штучного інтелекту на своїх пристроях. Класичний приклад - демонстрація функції Circle to Search, яку можна побачити на рекламних сторінках OnePlus, Samsung та інших брендів. У рекламних роликах процес виглядає легким, плавним і майже миттєвим.

Але якщо придивитися до дрібного шрифту під роликами, можна помітити застереження: "анімація вкорочена і змодельована". Тобто в реальності Circle to Search працює повільніше, ніж показано в кліпі.

На перший погляд це дрібниця, але такі ролики формують у користувача завищені очікування. І це не перший випадок, коли ШІ-демо від Google або партнерів розходиться з реальною роботою на пристроях.

Та ж історія повторюється з іншими ШІ-інструментами - Gemini, Gemini Live і Magic Compose. Виробники включають їх у презентації, але постачають дисклеймером: "тільки в ознайомлювальних цілях". Простіше кажучи, те, що ви бачите на екрані, може не відповідати фактичній роботі функцій на смартфоні.

Порівняння захисного скла із застарілими стандартами

Останніми роками все більше брендів розробляють альтернативи захисному склу Corning Gorilla Glass, яке вважається золотим стандартом в індустрії. Однак деякі виробники йдуть на дивний маркетинговий крок - порівнюють свої скляні рішення зі звичайним загартованим склом, а не з актуальними продуктами Corning.

Це має ефектний вигляд - "у 2, 5 або навіть 10 разів міцніше", - але за фактом порівняння йде з найслабшим і давно застарілим типом скла, яке майже не використовується в сучасних смартфонах. По суті, бренди хваляться, що їхнє скло краще за дешеве захисне покриття за 500 гривень.

Було б логічно порівнювати з Gorilla Glass Victus, Victus 2 або 7i, які дійсно застосовуються у флагманах і середньобюджетних моделях.

Втім, варто віддати належне HONOR - компанія заявляє, що її керамічне скло NanoCrystal Shield перевершує за міцністю навіть хімічно зміцнене Gorilla Glass. Це чесний підхід, хоча і рідкісний на тлі загального тренду.

Деякі виробники порівнюють свої скляні рішення зі звичайним загартованим склом (фото: Android Authority)

Максимальна яскравість дисплея

Рекорди за яскравістю екрана стали ще одним маркетинговим інструментом. Наприклад, Galaxy S25 Ultra заявлений з яскравістю 2600 ніт, а OnePlus 13 - взагалі з 4500 ніт.

Однак варто розуміти: йдеться про пікове значення яскравості, яке досягається лише на невеликій частині екрана і, як правило, тільки при відтворенні HDR-контенту. На повсякденне сприйняття екрана ця цифра майже не впливає.

Важливіший параметр - це повноекранна яскравість або HBM (High Brightness Mode). Саме він визначає, наскільки яскраво виглядатиме екран на сонці. Деякі виробники, включно з Apple, Google, OnePlus і Motorola, вказують HBM у характеристиках. Але, наприклад, Samsung обмежується тільки піковими значеннями.

Якщо на сайті виробника ви не знайшли інформації про повноекранну яскравість, краще заглянути в огляди і незалежні тести - вони дадуть реальне уявлення про те, як екран поводиться на вулиці.

Зарядка на 100%, але не зовсім

Один із популярних прийомів - гра з поняттям повної зарядки. Деякі смартфони показують 100% вже через 25-30 хвилин, але при цьому продовжують повільно заряджатися ще 5-10 хвилин.

Формально - все чесно: акумулятор не перегрівається, що важливо для його довговічності. Але з точки зору маркетингу - це зручний спосіб вказати більш швидкий час зарядки, ніж насправді.

Ще один прийом - вимірювання часу зарядки не з нуля, а з 1%. Логіка зрозуміла: більшість користувачів ставить смартфон на зарядку не в той момент, коли він повністю розрядився. Однак це дає змогу брендам штучно скоротити заявлений час зарядки. На практиці - якщо ваш смартфон відключився, він зарядиться трохи довше, ніж зазначено в специфікаціях.

Один із популярних прийомів - гра з поняттям повної зарядки (фото: Android Authority)

Функції, яких ще немає, але вже продаються

Іноді смартфони рекламують фішками, які з'являться коли-небудь. Яскравий приклад - перезапущена Siri від Apple, представлена влітку 2024 року. Однак, за останніми даними, нова версія голосового помічника вийде не раніше 2026 року - за майже два роки після анонсу.

Схожа ситуація й у Google. У жовтні 2023 року на презентації Pixel 8 компанія представила функцію Zoom Enhance, яка мала "ось-ось" з'явитися на Pixel 8 Pro. Але на ділі користувачі отримали її тільки в серпні 2024 року - одночасно з виходом Pixel 9.

Подібна практика викликає питання: якщо функція - ключова частина маркетингу і впливає на вибір пристрою, логічно очікувати, що вона буде доступна під час старту продажів.

Іноді смартфони рекламують фішками, які з'являться коли-небудь (фото: Android Authority)

Водозахист без гарантії

Уже кілька років поспіль майже кожен флагманський смартфон отримує захист за стандартом IP67, IP68 або IP69, і виробники не втрачають можливості нагадати про це в рекламі. Однак якщо зазирнути в умови гарантії, виявляється, що пошкодження від води не покривається.

Така практика не нова. У середині 2010-х аналогічної критики зазнала Sony, коли відмовлялася ремонтувати "водонепроникні" Xperia після потрапляння води. Незважаючи на маркування, реальний захист від води - тимчасовий і нестабільний.

З часом ущільнювачі та покриття зношуються, а падіння можуть пошкодити корпус, знижуючи рівень захисту.

Проте, така суперечлива політика викликає недовіру. Виробник заявляє про повний водозахист, але знімає з себе відповідальність у разі проблем.

Якщо зазирнути в умови гарантії, пошкодження від води не покривається (фото: Android Authority)