Как нас обманывают при покупке смартфонов: 8 трюков маркетологов, о которых стоит знать

Толщина и вес складных смартфонов

Один из самых свежих маркетинговых ходов - это странная арифметика при измерении толщины и веса складных смартфонов.

Производители используют разные методы: одни считают толщину устройства в сложенном виде от внешнего экрана до задней крышки, игнорируя выступ камеры - это стало стандартной практикой. Но, например, HONOR пошла дальше и не учитывает даже защитную пленку на внутреннем экране.

Это выяснилось после того, как один из инсайдеров в X (ранее Twitter) заметил: Samsung Galaxy Z Fold 7 оказался тоньше, чем заявленный "самый тонкий складной смартфон в мире" HONOR Magic V5. Позже стало известно, что OPPO также применяет этот метод.

Проблема в том, что эта защитная пленка не снимается пользователем, и ее исключение из расчетов - спорный прием. Согласно наблюдениям, Google и Samsung используют более честный метод измерения.

Кроме того, HONOR, OPPO и vivo также указывают вес устройства без внутренней защитной пленки, что визуально делает смартфон "легче", хотя по факту это не так. Ирония в том, что современные складные устройства уже стали достаточно тонкими и легкими - но производители продолжают искажать цифры ради маркетинга.

Производители используют разные методы подсчета толщины (фото: Android Authority)

Оптический зум

Заявления о качестве зума в смартфонах - еще одна зона маркетинговых манипуляций.

Например, HUAWEI Pura 80 Ultra рекламируется как устройство с одной 50-мегапиксельной камерой, поддерживающей "оптический зум" от 3,7x до 9,4x. Однако анализ технических характеристик показывает, что реальный оптический зум - 4,7x, а все остальное - просто обрезка изображения (кроп).

На 3,7x устройство действительно делает 50 МП фото, но на 9,4x - нет. Это значит, что "оптический" зум - лишь маркетинговый термин.

Подобными приемами пользуются и Samsung, и Google: они называют кроп с основного сенсора " 2-кратным оптическим качеством зума", что звучит как "оптический зум", но на деле - это цифровое приближение, просто в хорошем качестве.

Да, такие снимки выглядят прилично, но теряют преимущества оптики, включая понижение шума, лучшую яркость и динамический диапазон. Термин "optical-quality" по сути не имеет технического смысла - это безопасный с юридической точки зрения способ навязать эффектную фразу.

Если вы думаете, что это максимум, - Apple пошла дальше.

На странице характеристик iPhone 16 и iPhone 16 Plus компания заявляет, что смартфоны поддерживают "2-кратный оптический" и " 2-кратный телеобъектив", хотя в действительности у них нет ни телефотообъектива, ни перископической камеры.

Очевидно, что таким образом Apple пытается создать у пользователей впечатление, будто зум реализован оптически, хотя это просто кроп с основного сенсора.

ИИ-функции на видео не всегда такие быстрые

Многие бренды хвастаются "мгновенной" работой искусственного интеллекта на своих устройствах. Классический пример - демонстрация функции Circle to Search, которую можно увидеть на рекламных страницах OnePlus, Samsung и других брендов. В рекламных роликах процесс выглядит легким, плавным и почти мгновенным.

Но если присмотреться к мелкому шрифту под роликами, можно заметить оговорку: "анимация укорочена и смоделирована". То есть в реальности Circle to Search работает медленнее, чем показано в клипе.

На первый взгляд это мелочь, но такие ролики формируют у пользователя завышенные ожидания. И это не первый случай, когда ИИ-демо от Google или партнеров расходится с реальной работой на устройствах.

Та же история повторяется с другими ИИ-инструментами - Gemini, Gemini Live и Magic Compose. Производители включают их в презентации, но снабжают дисклеймером: "только в ознакомительных целях". Проще говоря, то, что вы видите на экране, может не соответствовать фактической работе функций на смартфоне.

Сравнение защитного стекла с устаревшими стандартами

В последние годы все больше брендов разрабатывают альтернативы защитному стеклу Corning Gorilla Glass, которое считается золотым стандартом в индустрии. Однако некоторые производители идут на странный маркетинговый шаг - сравнивают свои стеклянные решения с обычным закаленным стеклом, а не с актуальными продуктами Corning.

Это выглядит эффектно - "в 2, 5 или даже 10 раз прочнее", - но по факту сравнение идет с самым слабым и давно устаревшим типом стекла, которое почти не используется в современных смартфонах. По сути, бренды хвастаются, что их стекло лучше дешевого защитного покрытия за 500 гривен.

Было бы логично сравнивать с Gorilla Glass Victus, Victus 2 или 7i, которые действительно применяются во флагманах и среднебюджетных моделях.

Впрочем, стоит отдать должное HONOR - компания заявляет, что ее керамическое стекло NanoCrystal Shield превосходит по прочности даже химически упрочненное Gorilla Glass. Это честный подход, хотя и редкий на фоне общего тренда.

Некоторые производители сравнивают свои стеклянные решения с обычным закаленным стеклом (фото: Android Authority)

Максимальная яркость дисплея

Рекорды по яркости экрана стали еще одним маркетинговым инструментом. Например, Galaxy S25 Ultra заявлен с яркостью 2600 нит, а OnePlus 13 - вообще с 4500 нит.

Однако стоит понимать: речь идет о пиковом значении яркости, которое достигается лишь на небольшой части экрана и, как правило, только при воспроизведении HDR-контента. На повседневное восприятие экрана эта цифра почти не влияет.

Более важный параметр - это полноэкранная яркость или HBM (High Brightness Mode). Именно он определяет, насколько ярко будет выглядеть экран на солнце. Некоторые производители, включая Apple, Google, OnePlus и Motorola, указывают HBM в характеристиках. Но, например, Samsung ограничивается только пиковыми значениями.

Если на сайте производителя вы не нашли информации о полноэкранной яркости, лучше заглянуть в обзоры и независимые тесты - они дадут реальное представление о том, как экран ведет себя на улице.

Зарядка на 100%, но не совсем

Один из популярных приемов - игра с понятием полной зарядки. Некоторые смартфоны показывают 100% уже через 25-30 минут, но при этом продолжают медленно подзаряжаться еще 5-10 минут.

Формально - все честно: аккумулятор не перегревается, что важно для его долговечности. Но с точки зрения маркетинга - это удобный способ указать более быстрое время зарядки, чем на самом деле.

Еще одна уловка - измерение времени зарядки не с нуля, а с 1%. Логика понятна: большинство пользователей ставит смартфон на зарядку не в тот момент, когда он полностью разрядился. Однако это позволяет брендам искусственно сократить заявленное время зарядки. На практике - если ваш смартфон отключился, он зарядится чуть дольше, чем указано в спецификациях.

Один из популярных приемов - игра с понятием полной зарядки (фото: Android Authority)

Функции, которых еще нет, но уже продаются

Иногда смартфоны рекламируют фишками, которые появятся когда-нибудь. Яркий пример - перезапущенная Siri от Apple, представленная летом 2024 года. Однако, по последним данным, новая версия голосового помощника выйдет не раньше 2026 года - спустя почти два года после анонса.

Похожая ситуация и у Google. В октябре 2023 года на презентации Pixel 8 компания представила функцию Zoom Enhance, которая должна была "вот-вот" появиться на Pixel 8 Pro. Но на деле пользователи получили ее только в августе 2024 года - одновременно с выходом Pixel 9.

Подобная практика вызывает вопросы: если функция - ключевая часть маркетинга и влияет на выбор устройства, логично ожидать, что она будет доступна при старте продаж.

Иногда смартфоны рекламируют фишками, которые появятся когда-нибудь (фото: Android Authority)

Водозащита без гарантии

Уже несколько лет подряд почти каждый флагманский смартфон получает защиту по стандарту IP67, IP68 или IP69, и производители не упускают возможности напомнить об этом в рекламе. Однако если заглянуть в условия гарантии, оказывается, что повреждение от воды не покрывается.

Такая практика не нова. В середине 2010-х аналогичной критике подверглась Sony, когда отказывалась ремонтировать "водонепроницаемые" Xperia после попадания воды. Несмотря на маркировку, реальная защита от воды - временная и нестабильная.

Со временем уплотнители и покрытия изнашиваются, а падения могут повредить корпус, снижая уровень защиты.

Тем не менее, такая противоречивая политика вызывает недоверие. Производитель заявляет о полной водозащите, но снимает с себя ответственность в случае проблем.

Если заглянуть в условия гарантии, повреждение от воды не покрывается (фото: Android Authority)