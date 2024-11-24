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Як надати першу медичну допомогу: інструкція від МОЗ

Ілюстративне зображення (facebook.com/kpszsu1)
Автор: Сергій Пишкін

Перша допомога - це набір базових медичних дій, спрямованих на збереження життя, полегшення болю постраждалого в надзвичайних ситуаціях і запобігання можливим ускладненням. Зазвичай ці заходи здійснюють медичні працівники, але швидка допомога не завжди може оперативно дістатися до місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

 

Основні принципи надання першої допомоги включають:

  • доцільність і обережність: якщо є сумніви щодо своїх дій, краще утриматися від них; головне правило - не заподіяти шкоди;
  • швидкість: діяти слід максимально оперативно;
  • зосередженість, рішучість і спокій: важливо зберігати ясний розум, бути рішучим і не панікувати.

Як надати першу допомогу

Ваші дії під час надання першої допомоги мають бути такими:

  • огляньте місце події та переконайтеся, що допомога не становить небезпеки: подбайте про власну безпеку, а також безпеку постраждалого та оточуючих;
  • перевірте стан постраждалого: оцініть рівень свідомості, наявність дихання і пульсу;
  • викличте екстрену допомогу: якщо необхідно, зверніться до бригади швидкої допомоги, а також інших служб, таких як поліція, рятувальна служба, газова служба;
  • перевірте наявність сильних кровотеч і зупиніть їх при потребі;
  • забезпечте прохідність дихальних шляхів: переконайтеся, що нічого не блокує дихання;
  • розпочніть серцево-легеневу реанімацію: якщо немає ознак життя і ви ліквідували критичні кровотечі;
  • перемістіть постраждалого в стабільне положення на боці, якщо немає підозри на травму хребта чи тазу і реанімація була успішною;
  • залишайтеся з постраждалим і слідкуйте за його станом до прибуття медиків;
  • за потреби зверніться по допомогу до інших присутніх на місці, якщо вам бракує необхідних навичок для надання допомоги.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що робити, якщо опинилися під завалами.

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Мінстерство охорони здоров'я України