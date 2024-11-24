Як надати першу медичну допомогу: інструкція від МОЗ

Перша допомога - це набір базових медичних дій, спрямованих на збереження життя, полегшення болю постраждалого в надзвичайних ситуаціях і запобігання можливим ускладненням. Зазвичай ці заходи здійснюють медичні працівники, але швидка допомога не завжди може оперативно дістатися до місця події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
Основні принципи надання першої допомоги включають:
Ваші дії під час надання першої допомоги мають бути такими:
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