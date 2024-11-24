Как оказать первую медицинскую помощь: инструкция от Минздрава

Первая помощь - это набор базовых медицинских действий, направленных на сохранение жизни, облегчение боли пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и предотвращение возможных осложнений. Обычно эти мероприятия осуществляют медицинские работники, но скорая помощь не всегда может оперативно добраться до места происшествия.