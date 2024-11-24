Как оказать первую медицинскую помощь: инструкция от Минздрава

Первая помощь - это набор базовых медицинских действий, направленных на сохранение жизни, облегчение боли пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и предотвращение возможных осложнений. Обычно эти мероприятия осуществляют медицинские работники, но скорая помощь не всегда может оперативно добраться до места происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (МОЗ).
Основные принципы оказания первой помощи включают:
Ваши действия при оказании первой помощи должны быть такими:
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что делать, если оказались под завалами.
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