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Как оказать первую медицинскую помощь: инструкция от Минздрава

Иллюстративное изображение (facebook.com/kpszsu1)
Автор: Сергей Пышкин

Первая помощь - это набор базовых медицинских действий, направленных на сохранение жизни, облегчение боли пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и предотвращение возможных осложнений. Обычно эти мероприятия осуществляют медицинские работники, но скорая помощь не всегда может оперативно добраться до места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (МОЗ).

Основные принципы оказания первой помощи включают:

  • целесообразность и осторожность: если есть сомнения относительно своих действий, лучше воздержаться от них; главное правило - не причинить вреда;
  • скорость: действовать следует максимально оперативно;
  • сосредоточенность, решительность и спокойствие: важно сохранять ясный ум, быть решительным и не паниковать.

Как оказать первую помощь

Ваши действия при оказании первой помощи должны быть такими:

  • осмотрите место происшествия и убедитесь, что помощь не представляет опасности: позаботьтесь о собственной безопасности, а также безопасности пострадавшего и окружающих;
  • проверьте состояние пострадавшего: оцените уровень сознания, наличие дыхания и пульса;
  • вызовите экстренную помощь: если необходимо, обратитесь к бригаде скорой помощи, а также другим службам, таким как полиция, спасательная служба, газовая служба;
  • проверьте наличие сильных кровотечений и остановите их при необходимости;
  • обеспечьте проходимость дыхательных путей: убедитесь, что ничего не блокирует дыхание;
  • начните сердечно-легочную реанимацию: если нет признаков жизни и вы ликвидировали критические кровотечения;
  • переместите пострадавшего в стабильное положение на боку, если нет подозрения на травму позвоночника или таза и реанимация была успешной;
  • оставайтесь с пострадавшим и следите за его состоянием до прибытия медиков;
  • при необходимости обратитесь за помощью к другим присутствующим на месте, если вам не хватает необходимых навыков для предоставления помощи.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что делать, если оказались под завалами.

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Министерство здравоохранения Украины